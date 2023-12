Roko Jokubaičio klubas tik per didelius vargus palaužė vienus Eurolygos autsaiderių

Rogerio Grimau auklėtiniai šį kartą namuose 101:92 (28:24, 22:23, 28:24, 23:21) nugalėjo Vilerbano ASVEL (2-9) klubą ir pasiekė trečiąją pergalę iš eilės turnyre.

Tuo tarpu Prancūzijos ekipai tai buvo ketvirtasias pralaimėjimas per pastaruosius penkis mačus Eurolygoje.

R.Jokubaitis per 10 minučių pelnė 4 taškus (2/2 dvit., 0/1 trit.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, padarė 2 klaidas ir surinko 3 naudingumo balus.

Aikštės šeimininkai nuo oponentų atsiplėšė tik trečiajame kėlinyje, kai surengė spurtą 17-6 ir pirmą kartą susitikime įgijo dviženklę persvarą (69:56).

Nepaisant to, svečiai nuožmiai kovėsi ir lemiamo ketvirčio metu sumažino deficitą iki minimalaus (79:78). Katalonai ėmė remtis tolimais metimais. Keturi tritaškiai iš eilės jiems leido susigrąžinti dviženklį pranašumą (96:85).

Tokį smūgį gavę prancūzai jau nebepakilo kovai ir pripažino nesėkmę Barselonoje – 101:92.

Aikštės šeimininkai tritaškius metė įspūdingu 65 proc. taiklumu (17/26).

„Barcelona“: Nicolas Laprovittola 28 (1/3 dvit., 8/10 trit., 2/3 baud., 9 rez. perd., 31 n. b.), Janas Vesely 14, Jabari Parkeris 13 (3/3 trit.), Tomašas Satoransky (5 rez. perd.) ir Willy Hernangomezas po 12, Oscaras Da Silva 10, Nikola Kaliničius 6.

ASVEL: Timothe'is Luwawu-Cabarrot 20 (2/4 dvit., 5/10 trit., 1/2 baud.), Joffrey Lauvergne'as 17, Nando De Colo 16 (3/4 trit.), Mike'as Scottas ir Youssoupha Fallas (7 atk. kam.) po 15, Parisas Lee 5 (7 rez. perd., 4 per. kam.).

