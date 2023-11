Jokubaitis įžvelgė Eurolygos finalo ketverto trūkumą – norėtų keisti į serijas

Eurolygos rubrikoje „Senoji mokykla prieš naująją mokyklą“ (angl. Old School vs. New School) dalyvavęs lietuvis kartu su komandos draugu Jabari Parkeriu atsakinėjo lygos į užduotus klausimus.

Gavęs klausimą apie tai, ar geriau yra finalo ketverto formatas, ar serijos rungtynės, lietuvis sakė, kad pritartų, jei būtų pakeista dabartinė tvarka.

„Dvejus metus buvau finalo ketverte. Atvykdavome kaip favoritai ir nusileisdavome Madrido „Real“. Įveikdavome juos 5 ar 6 kartus iš eilės, bet dėl vienų rungtynių mūsų sezonas būdavo baigtas. Nesupraskite klaidingai, tai nėra blogas formatas, bet serija iki trijų pergalių būtų neblogai“, – sakė 22-ejų įžaidėjas.

Old School vs New School 😀



They are both in their 20s, just five years apart, but you'd be surprised how much @FCBbasket stars Jabari Parker and Rokas Jokubaitis find to agree on when it comes to choosing between these two options. pic.twitter.com/mbzjZb8FXk

