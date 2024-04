Robertas Tvorogalas tęsia kovą dėl olimpinio kelialapio: pateko į pasaulio taurės etapo finalą

Pratimuose ant skersinio lietuvis pelnė 14.066 balo ir su 6-u rezultatu pateko į finalą. Būtent šioje rungtyje R.Tvorogalas pretenduoja į vieną iš olimpinių kelialapių. Į finalą pateko ir abu pagrindiniai lietuvio konkurentai – brazilas Arthuras Mariano (14.333) bei kolumbietis Angelis Barajas (14.133).

Kvalifikaciją laimėjo taivanietis Chia-Hung Tangas (15.200), aplenkęs Kazachstano atstovą Miladą Karimi (14.466) bei kiprietį Marios Georgiou (14.333).

Tang Chia-Hung can only be passed by one gymnast meaning he goes to Paris. Barajas and Mariano are alive but ... their path requires that either of them win Doha, Tvorogal to finish no better than 3rd and then go to the second tie breaks pic.twitter.com/2Wpu7zFCe7