„Real“ vartininkas Andrejus Luninas sureagavo į paskelbtą straipsnį: „Negaliu tylėti, ypač kai bandoma sutepti mano vardą ir suabejoti mano meile bei atsidavimu nacionalinei komandai“

Šią savaitę žymus Ukrainos žurnalistas Igoris Tsyhanykas pareiškė, kad A. Luninas neprisijungia prie nacionalinės rinktinės be garantuotos vietos startinėje studėtyje, tačiau pats žaidėjas teigia, kad tai yra melas.
„Pastaruoju metu matant, kaip platinama ne tai kad neteisinga, o tiesiog išgalvota informacija apie tai, jog esą atsisakau atstovauti Ukrainos rinktinei, aš negaliu tylėti, ypač kai bandoma sutepti mano vardą ir suabejoti mano meile bei atsidavimu nacionalinei komandai.
Prieš skelbdami bet kokią informaciją, gerbiami žurnalistai, įsitikinkite jos tikrumu. Ar kas nors iš jūsų girdėjo iš manęs, ar iš vyriausiojo trenerio, kad atsisakau atvykti į rinktinę? Atsakymas – „ne“, nes tai iš principo neįmanoma: net pati mintis negali kilti, kad nežaisčiau už Ukrainos rinktinę, jau nekalbant apie tai, jog galėčiau taip pasakyti.
Rinktinė – tai kiekvieno futbolininko svajonė ir tikslas, o man tai yra garbė – atstovauti savo šalies spalvoms. Buvo daug rungtynių, kai nežaidžiau ir buvau ant suolo, ir jokios problemos dėl to nekilo. Tai kodėl jos turėtų kilti dabar, kai visi puikiai suprantame, kad tai nacionalinė rinktinė, o svarbiausia čia yra komanda ir rezultatas?
Visi nori žaisti, ir tai normalu, tačiau sprendimą priima treneris – taip, kaip jis mano esant geriausia komandai. O mes, žaidėjai, turime būti pasirengę padėti. Straipsniai, kurie buvo paskelbti, yra melas. Žurnalistų neprofesionalumas, kai jie skelbia tokio pobūdžio publikacijas ar pareiškimus, yra nepagarba man kaip profesionalui ir kaip žmogui. Naudoti žurnalistiką ir informacinę erdvę tam, kad klaidintumėte sirgalius ir kurstytumėte konfliktus tarp mūsų, laikau neteisingu dalyku.
Visiems ramybės ir šlovė Ukrainai!“, – rašė futbolininkas.
