 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Europos taurė: „Neptūnas“ – „Aris“ (GYVAI)

2025-11-18 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 18:30

Europos taurėje Klaipėdos „Neptūnas“ sieks grįžti į pergalių kelią ir šį vakarą priims Arnoldo Kulbokos atstovaujamą Salonikų „Aris“.

A.Velička ir klaipėdiečiai gins namus (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Europos taurėje Klaipėdos „Neptūnas“ sieks grįžti į pergalių kelią ir šį vakarą priims Arnoldo Kulbokos atstovaujamą Salonikų „Aris“.

REKLAMA
0

Abi komandos A grupėje yra tokioje pačioje situacijoje – per septynis turus laimėjo triskart.

Rungtynių pradžia – 19 valandą, jas sekite su krepsinis.net.

Rungtynių eiga:

„Neptūnas“ atsidarė dviem tritaškiais (6:0), dar vieną pridėjo ir Rihardas Lomažas – 9:2. Elijah Mitrou-Longas ėmė mažinti „Aris“ deficitą (6:9), bet padėtį klaipėdiečiai stabilizavo – 15:11. Skirtumas vėl ėmė augti (21:13), kol tapo dviženklis po Harrisono Cleary tritaškio – 26:14. Po pirmo kėlinio „Neptūnas“ pirmavo 28:21.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Kulboka ir Bryce‘as Jonesas ėmė mažinti skirtumą (26:28), o Amine‘as Noua rezultatą lygino – 30:30. „Aris“ įsivėlė į artimą kovą, o galiausiai persvėrė rezultatą – 37:35. Lygi kova tęsėsi (41:41), kol galiausiai Gediminą Petrauską svečiai privertė prašyti pasitarimo – 41:45. Po antro ketvirčio „Neptūnas“ atsiliko 46:50.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų