Europos taurė: „Neptūnas“ – „Aris“ (GYVAI)

Abi komandos A grupėje yra tokioje pačioje situacijoje – per septynis turus laimėjo triskart.
Rungtynių pradžia – 19 valandą, jas sekite su krepsinis.net.
Rungtynių eiga:
„Neptūnas“ atsidarė dviem tritaškiais (6:0), dar vieną pridėjo ir Rihardas Lomažas – 9:2. Elijah Mitrou-Longas ėmė mažinti „Aris“ deficitą (6:9), bet padėtį klaipėdiečiai stabilizavo – 15:11. Skirtumas vėl ėmė augti (21:13), kol tapo dviženklis po Harrisono Cleary tritaškio – 26:14. Po pirmo kėlinio „Neptūnas“ pirmavo 28:21.
A.Kulboka ir Bryce‘as Jonesas ėmė mažinti skirtumą (26:28), o Amine‘as Noua rezultatą lygino – 30:30. „Aris“ įsivėlė į artimą kovą, o galiausiai persvėrė rezultatą – 37:35. Lygi kova tęsėsi (41:41), kol galiausiai Gediminą Petrauską svečiai privertė prašyti pasitarimo – 41:45. Po antro ketvirčio „Neptūnas“ atsiliko 46:50.
