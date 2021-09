„Real“ pildo visas Kyliano Mbappe užgaidas: paruošė 7 skirtingas kontrakto versijas

Patys PSG visomis išgalėmis stengiasi įtikinti K. Mbappe likti Paryžiuje ir siūlė jam 45 mln. eurų metinę algą. Prancūzas būtų tapęs geriausiai apmokamu pasaulio futbolininku, bet šį pasiūlymą atmetė.

K. Mbappe trokšta persikelti į Madrido „Real“ ir kitą vasarą tai galės padaryti be jokios išpirkos. „Real“ su prancūzu derybas galės pratęsti per žiemos perėjimų langą. Tada bus likęs tik pusmetis iki jo kontrakto su PSG pabaigos, jei jis ir toliau atmetinės Paryžiaus klubo pasiūlymus.

ABC teigimu, „Real“ yra pasiruošę tenkinti visas K. Mbappe užgaidas ir paruošė prancūzui 7 skirtingas kontrakto versijas. Pranešama, kad „Real“ su prancūzu norės pasirašyti 6 metų trukmės kontraktą. K. Mbappe per sezoną turėtų uždirbti apie 30 mln. eurų, be to, „Real“ jo tėvui ir agentui žada pasiūlyti premiją, viršysiančią 60 mln. eurų.