Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Rasmusas Hojlundas pelnė įvartį debiutuodamas „Napoli“ ekipoje, Italijos čempionai nugalėjo „Fiorentina“

2025-09-14 00:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 00:01

Italijos „Serie A“ pirmenybėse dar vieną pergalę iškovojo „Napoli“.

Rasmusas Hojlundas | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A“ pirmenybėse dar vieną pergalę iškovojo „Napoli“.

REKLAMA
0

Šį sezoną neklumpantys Neapolio atstovai 3:1 išvykoje susitvarkė su „Fiorentina“.

Jau rungtynių pradžioje Antonio Conte auklėtiniai gavo puikią progą įsiveržti į priekį, kai į varžovų vartus buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį realizavo Kevinas de Bruyne.

14-ąją minutę savo meistriškumą demonstravo Rasmusas Hojlundas. Iš „Manchester United“ prisijungęs „Napoli“ naujokas puikiai atsidengė, o priėmęs kamuolį atsitvėrė nuo gynėjo bei smūgiu į vartų kampą dvigubino persvarą.

Po pertraukos „Napoli“ persvarą triuškinama pavertė Samas Beukema, bet rungtynių pabaigoje krito ir „Fiorentina“ įvartis, kurio autorius Luca Ranieri.

Kartu su „Juventus“ „Napoli“ dalijasi pirmąją vietą Italijos čempionate.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų