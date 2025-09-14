Rasmusas Hojlundas pelnė įvartį debiutuodamas „Napoli“ ekipoje, Italijos čempionai nugalėjo „Fiorentina“

Šį sezoną neklumpantys Neapolio atstovai 3:1 išvykoje susitvarkė su „Fiorentina“.
Jau rungtynių pradžioje Antonio Conte auklėtiniai gavo puikią progą įsiveržti į priekį, kai į varžovų vartus buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį realizavo Kevinas de Bruyne.
14-ąją minutę savo meistriškumą demonstravo Rasmusas Hojlundas. Iš „Manchester United“ prisijungęs „Napoli“ naujokas puikiai atsidengė, o priėmęs kamuolį atsitvėrė nuo gynėjo bei smūgiu į vartų kampą dvigubino persvarą.
Po pertraukos „Napoli“ persvarą triuškinama pavertė Samas Beukema, bet rungtynių pabaigoje krito ir „Fiorentina“ įvartis, kurio autorius Luca Ranieri.
Kartu su „Juventus“ „Napoli“ dalijasi pirmąją vietą Italijos čempionate.
