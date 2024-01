Rafaelio Nadalio raketė tapo trečia brangiausia istorijoje: aukcione paklota įspūdinga suma

Ši raketė tapo trečia brangiausia istorijoje. Rekordas tebepriklauso kitai R.Nadalio raketei, su kuria jis laimėjo 2022 m. „Australian Open“ turnyrą. Ji buvo parduota už 139,7 tūkst. JAV dolerių. Antroje vietoje – Billie Jean King raketė (125 tūkst.) iš 1973 m. „Battle of the Sexes“ mačo, kuriame ji nugalėjo Bobby Riggsą.

Prieš pirmadienio aukcioną trečia vieta brangiausiųjų sąraše priklausė Novako Djokovičiaus raketei (107,482 tūkst.), su kuria jis laimėjo 2016 m. „Roland Garros“ turnyrą.

2007 m. „Roland Garros“ turnyre R.Nadalis iki finalo nukeliavo nepralaimėjęs nė seto, o kovoje dėl titulo 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 nugalėjo Rogerį Federerį. Prieš tai pusfinalyje ispanas nugalėjo Novaką Djokovičių.

$118,206: Price paid tonight at @PrestigeMem for Rafael Nadal’s 2007 French Open Final winning racket.



It’s the third most valuable tennis racket of all time behind Rafael Nadal's 2022 Australian Open racket ($139K) & Billie Jean King's “Battle of the Sexes” racket ($125K). pic.twitter.com/66YmPwQ1dQ