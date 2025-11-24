Pristatytas „Ryto“ klubo biudžetas

Klubo direktorius Jaroslavas Latušinskij pristatė praėjusio sezono surinktą biudžetą – jis siekė 5,576 mln. eurų, kai buvo planuojama surinkti 5,869 mln. eurų.
Buvo daugiau išleista pinigų žaidėjų algoms, nes sezono metu atvyko tiek Artūras Gudaitis, tiek Parkeris Jacksonas-Cartwrightas. Nepardavus ir numatyto skaičiaus narysčių bei pridėjus didesnes išlaidas pagrindinės komandos kontraktams, metai buvo baigti su 130 tūkst. eurų nuostoliais.
2025–2026 m. sezonui planuojamas 6,834 mln. eurų biudžetas. Augimą turėtų lemti komercinės sutartys, nes narysčių pardavimo ir savivaldybės pajamos liks panašios. Žaidėjų ir trenerių algoms „Rytas“ planuoja išleisti 3,211 mln. eurų.
Dabar turimos skolos yra 1,546 mln. eurų, po sezono planuojama šį skaičių sumažinti iki 1,3 mln.
– Ar turite lėšų papildymui?
– Lėšų turi būti. Pernai neplanavome papildymo, bet atsirado traumos ir teko pildytis. Dabar privalome stebėti rinką ir turėti lėšų nenumatytų atvejų sprendimams.
– Kaip manote, kokios yra lubos?
– Tikslių skaičių negaliu pasakyti. Yra faktorių, kurie riboja mus – infrastuktūros nebuvimas. Matome teigiamas tendencijas augimui, bet turime ir indikacijų, kodėl jis nėra guminis ir negali pastoviai augti – tai yra infrastruktūra.
– Ar nauja arena labai padėtų?
– Be abejo. Yra daug diskusijų apie tą naują areną. Aš matau, kad tokia arena tikrai labai padėtų ir turėtų daugiafunkcinės arenos statusą. Būtų naudinga tiek mums, tiek visai sporto bendruomenei.
– Ar yra naujienų dėl „Twinsbet“ arenos pirkimo?
– Dirbame su arenos vadovybe, su akcininkais nekalbame, visada tas užtikrintumas ir galimybė planuotis į priekį labai reikalingas. Kiek aš žinau, sandoriui dar reikia patvirtinimo Konkurencijos tarybos. Mums aiškumo tikrai reikėtų.
– Ar nebandote dabar kalbėtis dabar dėl kito sezono?
– Reikėtų priimti kaltę sau, kad užsitęsė narysčių pardavimai į vasaros pabaigą. Užsitęsė derybos, tam tikras nežinomumas dar buvo. Realiai dabar nėra su kuo kalbėtis, nes viskas yra gana pilkoje zonoje.
– Sprendimas žaisti didelėje arenoje su vidutinėmis LKL komandomis turbūt buvo paremtas ne finansais, o dėl bendruomenės?
– Priimdami sprendimą žiūrime į jį plačiau. Vienas argumentas yra finansinis, neturėtų tas žaidimas „Twinsbet“ arenoje nuostolingas, nebent skirtingais atvejais. Sprendimas būtų priimtas dėl bendruomenės, nes suprantame, jog bendruomenė auga. „Active Vilnius“ yra šaunus angaras, bet nėra guminis. Norime, kad vis daugiau ateitų į rungtynes ir patirtų tą atmosferą, apie kurią visi kalba. Manome, kad tai yra geras žingsnis ir akcentavimas mūsų augimo ambicijos. Esame tuo patenkinti. Yra dar daug kur augti, bet pirmi žingsniai jau padaryti.
– Ar „Wolves“ pasitraukimas turėjo įtakos biudžeto augimui?
– Ne. Sostinėje yra tiek pinigų, kad užtektų visiems. Mes stengiamės koncentruotis į save ir nesisvaidyti kažkokiais pareiškimais. Nuobodžiai dirbame ir palaipsniui auginame biudžetą.
– Kokio dydžio yra finansinė pagalvė, tarkime, 100 tūkst. ar daugiau?
– Nenorėčiau to atskleisti.
– Ar tikite dar šiuo Čempionų lygos formatu? Ar jis gali keistis?
– Santykiai su Čempionų lyga yra geri, mes su save matome kaip šios šeimos dalimi ir kitur nesižvalgome. Sutartis 5 metų pasibaigusi su tomis finansinėmis garantijomis, bet dabar prieš kiekvieną sezoną pasirašome vienerių metų kontraktą. Nepatinka formatas, bet kaip ir kasmet dedame dideles pastangas, kad jis pasikeistų. Mus po truputį pradeda girdėti ir pradeda atsižvelgti. Galbūt kitą sezoną galėtų būti pokyčiai. Gali būti plečiamas dalyvių skaičius ir keistųsi formatas. Gal ne kitąmet, bet dar kitą sezoną.
