TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinomai Lietuvos dizainerei pristačius 3 tūkst. eurų vertės marškinėlius, kilo nemalonumų: plinta įrašas

2025-11-24 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 15:10

Visai neseniai įvyko dizainerės Karinos Paninos organizuotas pop-up renginys „Clean Girl Matcha Party“, kuris neapsiėjo ir be incidentų.

Karinos Paninos renginyje netikėtumas (nuotr. Skirmanto Lisausko ir stop kadras)
6

Visai neseniai įvyko dizainerės Karinos Paninos organizuotas pop-up renginys „Clean Girl Matcha Party“, kuris neapsiėjo ir be incidentų.

1

Socialiniame tinkle it virusas plinta užfiksuota akimirka ir drabužių pristatymo.

Karinos Paninos renginyje netikėtumas
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karinos Paninos renginyje netikėtumas

Netikėtas incidentas

Dizainerė Karina Panina pristatė savo kurtus drabužius, kuris vienas iš jų buvo saugomas už neperšaunamo stiklo vitrinos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus vaizdo įraše žmogus paprašė iš arčiau apžiūrėti marškinėlius už 3 tūkst. eur. Vyrui atidarė vitrinos dureles, o šis apipylė marškinius matcha gėrimu.

@liepakaste @dizainerekarina #matchaparty #relatable #cleangirl #blowthisupforme ♬ original sound - Liepaaa

Kitame „TikTok“ platformoje išplitusiame vaizdo įraše ta pati situacija nufilmuota iš kito kapo. K. Panina teigė, kad jai nėra patogu dėl didelės marškinėlių kainos, tačiau ji investavo daug metų į kūrybą. 

@_garban3_ Jokios pagarbos žiauru #matcha #karinapanina #mon #fyp #gėda @dizainerekarina ♬ original sound - Andréja

Vaizdo įrašuose girdėti, kad susirinkusieji liko šokiruoti dėl tokio vyro poelgio.

