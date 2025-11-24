Žinomai Lietuvos dizainerei pristačius 3 tūkst. eurų vertės marškinėlius, kilo nemalonumų: plinta įrašas

Socialiniame tinkle it virusas plinta užfiksuota akimirka ir drabužių pristatymo.
Netikėtas incidentas
Dizainerė Karina Panina pristatė savo kurtus drabužius, kuris vienas iš jų buvo saugomas už neperšaunamo stiklo vitrinos.
Netrukus vaizdo įraše žmogus paprašė iš arčiau apžiūrėti marškinėlius už 3 tūkst. eur. Vyrui atidarė vitrinos dureles, o šis apipylė marškinius matcha gėrimu.
@liepakaste @dizainerekarina #matchaparty #relatable #cleangirl #blowthisupforme ♬ original sound - Liepaaa
Kitame „TikTok“ platformoje išplitusiame vaizdo įraše ta pati situacija nufilmuota iš kito kapo. K. Panina teigė, kad jai nėra patogu dėl didelės marškinėlių kainos, tačiau ji investavo daug metų į kūrybą.
@_garban3_ Jokios pagarbos žiauru #matcha #karinapanina #mon #fyp #gėda @dizainerekarina ♬ original sound - Andréja
Vaizdo įrašuose girdėti, kad susirinkusieji liko šokiruoti dėl tokio vyro poelgio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!