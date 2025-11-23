„Juventus“ užtikrintai nugalėjo „Nevėžį“ LKL rungtynėse

Tiek Kęstučio Kemzūros kariauna, tiek kėdainiečiai iki šio mačo buvo suklupę po du sykius paeiliui. Pirmajame komandų sezono susidūrime 90:84 triumfavo „Nevėžis“.
Ištiksėjus pusei pirmojo ketvirčio laiko be klaidų žaidę ir visus keturis dvitaškius realizavę šeimininkai išsiveržė į priekį 14:11. Per pirmųjų 10 minučių kovą dėl atšokusių kamuolių tvirtai 13:5 laimėję uteniškiai visgi vijosi varžovus, turėdami minimalų deficitą – 23:22.
Nuožmi kova persikėlė ir į antrąjį kėlinį, kuriame Ivano Vranešo ir Pauliaus Valinsko dvitaškiai bei Donato Sebeckio taiklios baudos padėjo svečiams 6:0 atkarpa palenkti svarstykles į kitą pusę – 31:25.
Po pasitarimo Kėdainių komanda atsakė dviem sėkmingais prasiveržimais (29:31), bet Valinsko ir Vranešo duetas bei Luko Ulecko reidas į baudos aikštelę vėl grąžino turėtą atstumą – 37:31. Paskutinę „Juventus“ ataką antrajame kėlinyje išgelbėjo kamuolį puolime sugriebęs Šarūnas Beniušis, kuris iš po krepšio suvertė dvitaškį su sirena – 47:40.
Pirmoje rungtynių pusėje abi ekipos strigo atakuodamos iš tolimos distancijos. Šeimininkai pataikė 2 iš 11 mėginimų (18 proc.), uteniškiai – 1 iš 7 tritaškių (14 proc.). Kovoje po lenta svečiai toliau dominavo – 24:9.
Trečiojo kėlinuko starte „Nevėžis“ krepšininkai nurėžė deficitą iki vieno metimo (44:47). Visgi per kitas 3 minutes jie sukrapštė 2 taškus, o svečiai vis labiau tolo nuo priešininkų (55:46). Maliko Johnsono pakylėta Utenos komanda trečiajame ketvirtyje finišavo kertiniu 14:5 spurtu ir žengė rimtą žingsnį pergalės link – 71:56. Lemiamą kėlinį 10:3 pradėjęs „Juventus“ atsiplėšė daugiau nei užtikrintai (81:59) ir likęs laikas buvo tik formalumas.
Kėdainiuose naudingiausiai žaidė po krepšiais dominavę „Juventus“ bokštai. I. Vranešas pelnė 19 taškų (7/12 dvit., 5/9 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir sukaupė 18 naudingumo balų per 22 minutes.
Š. Beniušis prie pergalės pridėjo 14 taškų (6/7 dvit., 2/2 baud.), 6 sučiuptus ir pavogtą kamuolį bei 18 efektyvumo balų.
Uteniškių gretose ant parketo grįžęs M. Johnsonas per 20 minučių surinko 8 taškus, 4 atšokusius ir 1 nugvelbtą kamuolius, 4 išdalintus perdavimus, klaidą bei 13 naudingumo balų.
„Nevėžio“ puolėjas Ignas Vaitkus sužaidė rezultatyviausią sezono mačą, per 23,5 minutės sumesdamas 17 taškų (6/7 dvit., 1/4 trit., 2/3 baud.), sugriebdamas 1 ir perimdamas 2 kamuolius, išdalindamas 1 rezultatyvų perdavimą bei sugeneruodamas 15 efektyvumo balų.
Kiek daugiau nei tris minutes rungtyniavęs Ernestas Sederevičius patyrė traumą ir ant parketo nebegrįžo.
Revanšą pasiekę Kemzūros auklėtiniai turnyrinėje lentelėje dalijasi 5–7 pozicijas, kėdainiečiai rikiuojasi aštunti.
„Nevėžis“: Ignas Vaitkus 17 (6/7 dvit.), Lukas Valantinas 12 (5/6 dvit.), Ethanas Chargoisas 11, Trentonas McLaughlinas 10, J.D. Muila (7 atk. kam.) ir Nedas Montvila (2/4 trit.) po 8.
„Juventus“: Ivanas Vranešas 19 (7/12 dvit., 7 atk. kam.), Paulius Valinskas (6/8 dvit.) ir Erikas Venskus (5 atk. kam.) po 14, Šarūnas Beniušis 12 (5/6 dvit.), Lukas Uleckas 9 (8 atk. kam.), Malikas Johnsonas 8 (2/2 trit., 4 rez. perd.), Donatas Sabeckis (6 rez. perd.) ir Evaldas Šaulys po 7.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!