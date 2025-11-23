 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Motiejūno truktelta „Crvena Zvezda“ Adrijos lygoje pranoko Jarumbausko „Vienna“

2025-11-23 20:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 20:58

Adrijos lygos mače Austrijoje vietos Vienos „Vienna“ su Simu Jarumbausku (2/5) 82:98 (18:22, 28:24, 18:21, 18:31) nusileido Donato Motiejūno atstovaujamai Belgrado „Crvena Zvezda“ (4/3).

S.Jarumbauskas sukrapštė 2 taškus

Adrijos lygos mače Austrijoje vietos Vienos „Vienna“ su Simu Jarumbausku (2/5) 82:98 (18:22, 28:24, 18:21, 18:31) nusileido Donato Motiejūno atstovaujamai Belgrado „Crvena Zvezda“ (4/3).

REKLAMA
0

D.Motiejūno indėlis į pergalę – 12 taškų (3/3 dvit., 6/6 baud.), 3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 klaidos ir 19 naudingumo balų per 17 minučių.

S.Jarumbauskas šeimininkams per 16 minučių sukrapštė 2 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit.), 3 atkovotus ir po 2 perimtus bei prarastus kamuolius ir 1 naudingumo balą.

Nugalėtojams Codi Milleris-McIntyre'as surinko 22 taškus ir 34 naudingumo balus, Chima Moneke pridėjo 20 ir 9 sugriebtus kamuolius. Vienos klubui 22 taškus įmetė Souleymane'as Boumas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų