Motiejūno truktelta „Crvena Zvezda“ Adrijos lygoje pranoko Jarumbausko „Vienna“

D.Motiejūno indėlis į pergalę – 12 taškų (3/3 dvit., 6/6 baud.), 3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 klaidos ir 19 naudingumo balų per 17 minučių.
S.Jarumbauskas šeimininkams per 16 minučių sukrapštė 2 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit.), 3 atkovotus ir po 2 perimtus bei prarastus kamuolius ir 1 naudingumo balą.
Nugalėtojams Codi Milleris-McIntyre'as surinko 22 taškus ir 34 naudingumo balus, Chima Moneke pridėjo 20 ir 9 sugriebtus kamuolius. Vienos klubui 22 taškus įmetė Souleymane'as Boumas.
