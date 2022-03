„Premier“ lygoje – triuškinančios „Chelsea“ ir „Aston Villa“ pergalės bei Ukrainos pagerbimas

Vangiai pirmoje rungtynių pusėje atrodę Thomaso Tuchelio auklėtiniai prabudo 47-ą rungtynių minutę, kai fantastišką solo reidą baudos aikštelėje surengė krašto gynėjas Reece‘as Jamesas. Kelis „Burnley“ gynėjus išmaudęs anglas išvedė mėlynuosius į priekį 0:1, o jau 53-ąją minutę Kai Havertzas puikiu smūgiu galva padvigubino svečių pranašumą 0:2.

Likusią rungtynių laiką „Chelsea“ užtikrintai laikė iniciatyvą savo rankose, o įvarčius mušė tas pats K. Havertzas ir Christianas Pulišičius.

Įspūdingą sportinę formą Anglijos „Premier“ lygoje toliau demonstruoja brazilas Philippe Couthino. Šįkart iš „Barcelona“ įsigytas atakuojantis saugas iš Brazilijos pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, o „Aston Villa“ įtikinamai įveikė turnyrinės lentelė vidutiniokę „Southampton“.

Visose šeštadienį Anglijoje vykusiose rungtynėse ir prieš jas buvo reiškiama pagarba Ukrainai ir joje nuo Rusijos invazijos žuvusiems kariams bei civiliams.

Emotional scene ahead of first Premier League game of weekend as Invasion of Ukraine is marked before kick-off. Football said to be “most important least important thing”but Premier League is world’s biggest platform. Yes, both sets of fans are singing “Putin is a Bastard” 🇺🇦🌻 pic.twitter.com/RkXHOXFXDM