Prasidėjo „UTMA 13“ spaudos konferencija (tiesioginė vaizdo transliacija)

Vakarą vainikuos buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense dešimties raundų bokso dvikova, kuri vyks tarpinėje svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg).
Ketvirtadienį bus surengta „UTMA 13“ turnyro kovotojų spaudos konferencija. Jos tiesioginę vaizdo transliaciją nuo 18 val. galėsite stebėti Sportas.lt portale.
Žygimantas Kiudelis į spaudos konferenciją atsinešė akordeoną. Jis aiškino, kad taip pasielgė todėl, kad šis turnyras jam yra šventė. Ž. Kiudelis taip pat demonstravo savo sugebėjimus groti akordeonu ir pažymėjo, kad sutiktų tapti kultūros ministru. Ž. Kiudelio varžovas Justinas Gedminas spaudos konferencijai pasirinko mago aprangą. J. Gedminas pažymėjo, kad pradėjo žiūrėti ekstrasensų šou ir dabar pats bando kažką „burti“.
Sunkiai spaudos konferencijoje sekėsi graikui Valančiui Kaminariui. Jis prieš kovą su Robertu Lioranču pasakė keletą sakinių anglų kalba, bet paklaustas apie tai, koks yra jo kovos stilius, atsakė „taip“. Vėliau vedėjas pakartojo klausimą, o V. Kaminaris vėl atsakė „taip“.
Jonas Jazevičius pareiškė, kad preliminarioje programoje Lietuvos boksininkai 5-0 nugalės varžovus iš užsienio. Tam paprieštaravo Mohamedas El Bouchaibi, pavadinęs J. Jazevičiaus kalbas „mėšlu“ ir pareiškęs, kad lietuviai tokiais pareiškimais smarkiai rizikuoja
Turnyro programa
Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):
Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) - Naglis Kanišauskas (1-0 UTMA) | -84 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Deividas Danyla (3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Isa Gocmenas (0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas
Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (3-5 UTMA) – Martynas Danius (1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Vitas Karosas (5-3 UTMA) – Khyzeris Hayatas (1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas
Evaldas Balsys (0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas
Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.00 val.):
Jonas Jazevičius (0-0 pro. boksas) – Alexandru Velenciucas (0-0 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai
Robertas Liorančas (0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai
Algiras Baniulis (1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai
Aleksandras Trofimčiukas (1-0 pro. boksas) – Denisas Sudurovas (0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai
Edgaras Skurdelis (2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai
