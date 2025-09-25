„UTMA 13“ spaudos konferencija: atskleisti Stanionio kovos derybų užkulisiai, Dirkščio iššūkis dėl 10 tūkst. eurų ir Kiudelio akordeonas

Vakarą vainikuos buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense dešimties raundų bokso dvikova, kuri vyks tarpinėje svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg).
Ketvirtadienį buvo surengta „UTMA 13“ turnyro kovotojų spaudos konferencija, kurioje pasirodė visi turnyro dalyviai.
E. Stanionis spaudos konferencijoje pasidžiaugė, kad pagaliau išsipildys jo svajonė kautis namuose: „Fanai keldavosi stebėti mano kovas 4-5 val. nakties. Jaučiau, kad esu skolingas jiems kovą Lietuvoje“.
Vėliau progą pasisakyti gavo ir E. Stanionio varžovas.
„Esu karys, geras boksininkas, labai protingas kovotojas, kuris greitai prisitaiko prie besikeičiančių aplinkybių“, – sakė J. Makhense.
E. Stanionis sirgaliams paaiškino, kodėl kaunasi su J. Makhense: „Publiką patenkinti sunku, nes visi galvoja, kad vėl turiu kautis su čempionu, bet aš pralaimėjau paskutinę savo kovą, todėl dabar yra toks žingsnis atgal. Jeigu dabar laimėsiu, tada gal vėl galėsiu kautis dėl diržo, galbūt ta kova vyks čia, „Žalgirio“ arenoje. Makhesne – unikalus kovotojas, nestandartinis. Jis čia neturi ką prarasti ir turi didelį šansą. Jei jis nugalės mane, tada galbūt jis galės kovoti dėl titulo“.
E. Stanionio treneris Vidas Bružas trumpai pasakė, kad J. Makhense bus „riesta“.
Tuo tarpu J. Makhense treneris Sebastiaanas Rothmannas pabrėžė, kad kovotojai iš Afrikos yra tikri kariai: „Smagu, kad varžovai taip pasitiki savimi, bet tai yra boksas. Du gladiatoriai žengs į ringą. Tikimės, kad jie vėliau galės grįžti namo, bet tai bus karas. Mes atvykome iš Afrikos – iš ten kilę žmonės yra tikri kariai. Pasižiūrėkite, ką UFC išdarinėja du Plessis. Mes čia ne tik tam, kad užimtume vietą ringo kampe – mes čia tam, kad kovotume. Žinome, koks stiprus yra Eimantas, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad mano auklėtinis turi reikiamus įgūdžius, kad laimėtų šitą kovą“.
S. Rothmannas pažymėjo, kad J. Makhense jau subrendo kaip boksininkas, o svorio metimas jam klostosi lengvai kaip niekad.
Kovą suorganizuoti padėjęs Grigorijus Zeigermaheris paaiškino, kas dėjosi derybų metu.
„30 geriausių pusvidutinio svorio kategorijos boksininkų pasaulyje yra JAV. Jie ten laimingi ir jie net nesvarstytų kautis už JAV ribų. Jabulani reitinge yra 65-as. Kalbant apie kovotojus, kurie yra tarp Jabulani ir 30-uko, tai dalis jų jau turėjo suplanuotas kovas, dalis gydėsi traumas, o kiti nuoširdžiai pasakė, kad nenori kautis su Stanioniu, nes nerimauja, kad gali pralaimėti, o tai pakenktų jų karjeroms. Dar kitas varžovas pasakė, kad pasiūlėme per mažai pinigų. Grįžome su padidintu pasiūlymu, bet tada tas boksininkas tiesiog išnyko. Šitas vyrukas – Jabulani – praėjus vienai dienai po pateikto pasiūlymo pasakė, kad sutinka kautis su Stanioniu“, – teigė G. Zeigermaheris.
UTMA vadovas Viktoras Gecas pabrėžė, kad tai bus didžiausias kovinio sporto renginys Lietuvos istorijoje ir pažymėjo, kad ateityje su E. Stanioniu sieja dar ambicingesnius tikslus.
„Pagrindinis tikslas nesikeičia – norime surengti titulinę kovą dėl pasaulio čempiono diržo Lietuvoje“, – sakė V. Gecas.
Paprašytas perduoti paskutinę žinutę, J. Makhense pasiūlė fanams nemirksėti kovos metu. E. Stanionis pridėjo, jog yra pasiruošęs kovai ir pažadėjo, kad ringe netrūks fejerverkų.
„Viskas. Kova jau čia. Aš jau kovoj. Jaučiuos stipriai ir nekantrauju pultį jį, smūgiuoti aštriais smūgiais ir guldyti jį ant žemės“, – spaudos konfernencijos pradžioje sakė Dominykas Dirkstys.
Naglis Kanišauskas varžovui atsakė: „Drambliuko svajonės“.
„Kaip tu pasakei?“, – klausė D. Dirkstys.
„Ausis plauk“, – atkirto N. Kanišauskas.
„Garsiau kalbėk, skaičiuoju iki trijų“, – atsakė D. Dirkstys.
D. Dirkstys pabrėžė, kad po kovos su N. Kanišausku niekam nebekils klausimų, kas yra geriausias Lietuvoje šioje svorio kategorijoje: „Tai paskutinė likusi „pavardė“ Lietuvoj, kurią uždarius viskas – klausimų nebėra. Aš tada būsiu šitam svoryje Lietuvoj numeris 1. Tada jau kviesim užsieniečius, rodysime save pasaulinėje rinkoje. Tam, kad padėčiau tašką Lietuvoje, tai yra paskutinė likusi pavardė“.
N. Kanišauskas buvo paprašytas įvardyti, kuriose srityse jis jaučiasi pranašesnis už D. Dirkstį.
„Aš universalesnis, staigesnis, greitesnis, gražesnis“, – sakė N. Kanišauskas.
D. Dirkstys atsakė: „Gerai juokauji. Pažiūrėk, kaip aš gražiai šypsaus. Tu taip gražiai tikrai nesišypsai“.
„Kaip Priekulės princas tai labai gerai“, – pridėjo N. Kanišauskas.
„Žiūrėk, ką tu „bazarini“, gali tekt atsakyt šeštadienį“, – su šypsena veide kalbėjo D. Dirkstys.
D. Dirkstys pabrėžė, kad iš karto „išjungs“ N. Kanišauską: „Jūs tik duokit man paliest jo barzdą“.
N. Kanišauskas atsakė: „Jam linkiu tik neužmigt per kovą ir tiek“.
Raimondas Avlasevičius pateikė prognozę, kad N. Kanišauskas nugalės D. Dirkstį. Pastarasis tada pasiūlė lažintis iš 10 tūkst. eurų, bet R. Avlasevičius pareiškė, jog lažybose nedalyvauja.
Dovydas Rimkus spaudos konferencijoje paaiškino, kodėl nemėgsta „Sparta Fight Gym“ kovotojų.
„Iš „Spartos“ vienintelis Raimondas (Avlasevičius – aut. past.) yra toks žmogiškas žmogus. Labai man hipokritiškai atrodo tie visi jų šnekėjimai ir sprendimai. Pavyzdžiui, ten smerkti Pauliukevičių, kai jis lengvą pliaukštelėjimą padarė jau čia visi supuolė, išvadino „g******“, o kai patys nevaldo emocijų, tai nešneka apie tai. Jeigu jau smerkiat, tai smerkit iki galo visus, įskaitant ir savus, o jei ne, tai likit neutralūs“, – sakė D. Rimkus.
Žygimantas Kiudelis į spaudos konferenciją atsinešė akordeoną. Jis aiškino, kad taip pasielgė todėl, kad šis turnyras jam yra šventė. Ž. Kiudelis taip pat demonstravo savo sugebėjimus groti akordeonu ir pažymėjo, kad sutiktų tapti kultūros ministru. Ž. Kiudelio varžovas Justinas Gedminas spaudos konferencijai pasirinko mago aprangą. J. Gedminas pažymėjo, kad pradėjo žiūrėti ekstrasensų šou ir dabar pats bando kažką „burti“. Ž. Kiudelis varžovą dar perspėjo, kad jis yra „šviesos karžygys“.
Sunkiai spaudos konferencijoje sekėsi graikui Valančiui Kaminariui. Jis prieš kovą su Robertu Lioranču pasakė keletą sakinių anglų kalba, bet paklaustas apie tai, koks yra jo kovos stilius, atsakė „taip“. Vėliau vedėjas pakartojo klausimą, o V. Kaminaris vėl atsakė „taip“.
Jonas Jazevičius pareiškė, kad preliminarioje programoje Lietuvos boksininkai 5-0 nugalės varžovus iš užsienio. Tam paprieštaravo Mohamedas El Bouchaibi, pavadinęs J. Jazevičiaus kalbas „mėšlu“ ir pareiškęs, kad lietuviai tokiais pareiškimais smarkiai rizikuoja
Turnyro programa
Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):
Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) - Naglis Kanišauskas (1-0 UTMA) | -84 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Deividas Danyla (3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Isa Gocmenas (0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas
Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (3-5 UTMA) – Martynas Danius (1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Vitas Karosas (5-3 UTMA) – Khyzeris Hayatas (1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas
Evaldas Balsys (0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas
Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.00 val.):
Jonas Jazevičius (0-0 pro. boksas) – Alexandru Velenciucas (0-0 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai
Robertas Liorančas (0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai
Algiras Baniulis (1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai
Aleksandras Trofimčiukas (1-0 pro. boksas) – Denisas Sudurovas (0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai
Edgaras Skurdelis (2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai
