TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

A.Polonara iš ligoninės pasidalino džiugiomis naujienomis

2025-09-25 16:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 16:52

Italijos krepšininkas Achille Polonara pasidalino pozityviomis naujienomis po kaulų čiulpų transplantacijos.

A.Polonara džiaugėsi pavykusia kaulų čiulpų transplantacija

Kraujo vėžiu sergantis krepšininkas atskleidė, jog transplantacija pavyko sėkmingai.

0

Kraujo vėžiu sergantis krepšininkas atskleidė, jog transplantacija pavyko sėkmingai.

Anksčiau A.Polonara teigė, kad atsirado donoras 90 procentų atitikimu.

Vasarą 33-ejų A.Polonara pasirašė simbolinę sutartį su Sasario „Dinamo“ ekipa, kuri pasiryžo laukti jo tiek, kiek reikės. Krepšininkas pripažino – tai išlaiko jo viltį žaisti gyvą.

„Nebuvau „Virtus“ planuose ir jei jie būtų man pasiūlę kontraktą, būčiau supykęs, nes taip būtų tik dėl to, kad sergu. Sasario pasiūlymą priėmiau, nes mano svajonė yra žaisti vėl. Jei būčiau priėmęs pasiūlymą tapti skautu, tai reikštų pasidavimą, o mano tikslas – gauti leidimą žaisti“, – anksčiau atviravo A.Polonara.

