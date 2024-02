Prancūzijos futbolo taurės aštuntfinalyje PSG laimėjo prieš dešimtyje žaisti likusį „Brest“

Pirmąjį šansą rungtynėse turėjo tikslaus perdavimo sulaukęs Martinas Satriano 29-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys sudrebino vartų konstrukciją.

Vėliau 34-ąją minutę Kylianas Mbappe minutę tiksliai pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė PSG šiame susitikime į priekį 1:0.

Netrukus Danilo Pereira 38-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino PSG ekipos pranašumą 2:0.

Pirmajame kėlinyje dar kartą bandė pasižymėti K. Mbappe, bet 43-ąją minutę galingai smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją ir pasižymėti nepavyko.

