Dėl stipriausios Afrikos rinktinės vardo susikaus Nigerija ir Dramblio Kaulo Krantas

Nigerija tik po 11 m baudinių serijos 2:1 įveikė Pietų Afrikos Respubliką (PAR). Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi taikiai 1:1.

67-ą minutę Nigeriją į priekį išvedė Williamas Troostas-Ekongas, o paskutinę pagrindinio laiko minutę 11 m baudinį įmušė ir rezultatą išlygino Teboho Mokoena. Visgi baudinių loterijoje stipresnė buvo Nigerija.

Kitame pusfinalyje Dramblio Kaulo Krantas minimaliai 1:0 pranoko Kongo Respublikos rinktinę. Pergalingą įvartį 65-ąją minutę pelnė Sebastianas Halleris.

Finalas bus žaidžiamas sekmadienį.

Nigeria vs. Ivory Coast in the AFCON final.



🇳🇬 CAN'T WAIT 🇨🇮 pic.twitter.com/o8GSsllMan