  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Pirmas sezono derbis: „Žalgiris“ – „Rytas“ (GYVAI)

2025-11-02 15:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 15:50

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) – ilgai laukta diena. Kaune vietos „Žalgiris“ (5/1) sutinka principinį varžovą Vilniaus „Rytą“ (5/1).

Kaune įvyks pirmas sezono derbis (BNS nuotr.)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) – ilgai laukta diena. Kaune vietos „Žalgiris“ (5/1) sutinka principinį varžovą Vilniaus „Rytą“ (5/1).

0

Tai bus pirmasis komandų susitikimas šį sezoną ir pirmasis po praėjusių metų LKL finalo, kurį „Žalgiris“ dramatiškai laimėjo 3:2.

„Žalgiriui“ šią savaitę tai bus jau trečias mačas – kauniečiai Eurolygos kovose namie įveikė tiek Bolonijos „Virtus“, tiek ir Vilerbano ASVEL. Tuo metu „Rytas“ pastarąjį kartą žaidė spalio 25 d.

Po vienintelį pralaimėjimą LKL šalies grandai patyrė prieš Panevėžio „Lietkabelį“.

Laukiančias intrigas ir apžvalgą apie pirmą sezono derbį kviečiame skaityti čia.

Mačo pradžia – 16.50 val., o jų eigą sekite tinklalapyje Krepsinis.net.

