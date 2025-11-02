Pirmas sezono derbis: „Žalgiris“ – „Rytas“ (GYVAI)

Tai bus pirmasis komandų susitikimas šį sezoną ir pirmasis po praėjusių metų LKL finalo, kurį „Žalgiris“ dramatiškai laimėjo 3:2.
„Žalgiriui“ šią savaitę tai bus jau trečias mačas – kauniečiai Eurolygos kovose namie įveikė tiek Bolonijos „Virtus“, tiek ir Vilerbano ASVEL. Tuo metu „Rytas“ pastarąjį kartą žaidė spalio 25 d.
Po vienintelį pralaimėjimą LKL šalies grandai patyrė prieš Panevėžio „Lietkabelį“.
Laukiančias intrigas ir apžvalgą apie pirmą sezono derbį kviečiame skaityti čia.
Mačo pradžia – 16.50 val., o jų eigą sekite tinklalapyje Krepsinis.net.
