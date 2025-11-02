 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

LKL: „Žalgiris“ – „Rytas“ (GYVAI)

2025-11-02 15:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 15:50

Sekmadienio vakarą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) įvyks pirmoji šį sezoną akistata tarp Kauno „Žalgirio“ (5-1) ir Vilniaus „Ryto“ (5-1) krepšininkų.

Rungtynių akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Sekmadienio vakarą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) įvyks pirmoji šį sezoną akistata tarp Kauno „Žalgirio“ (5-1) ir Vilniaus „Ryto“ (5-1) krepšininkų.

REKLAMA
0

Šis mūšis šį vakarą bus žaidžiamas Kaune, „Žalgirio“ arenoje.

Abi komandos turi po penkias pergales ir vieną pralaimėjimą bei dalinasi 1-2 vietas turnyro lentelėje.

Verta paminėti, kad abi ekipos pralaimėjimo prieš tą pačią komandą – Panevėžio „Lietkabelį“.

Rungtynių tarp „Žalgirio“ ir „Ryto“ pradžia – 16.50 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų