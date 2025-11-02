LKL: „Žalgiris“ – „Rytas“ (GYVAI)

Šis mūšis šį vakarą bus žaidžiamas Kaune, „Žalgirio“ arenoje.
Abi komandos turi po penkias pergales ir vieną pralaimėjimą bei dalinasi 1-2 vietas turnyro lentelėje.
Verta paminėti, kad abi ekipos pralaimėjimo prieš tą pačią komandą – Panevėžio „Lietkabelį“.
Rungtynių tarp „Žalgirio“ ir „Ryto“ pradžia – 16.50 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
