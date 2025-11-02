 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Sajus vedė „Petkim Spor“ komandą į pergalę Turkijoje

2025-11-02 14:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 14:11

Turkijos čempionate pergalę pasiekė Martyno Sajaus atstovaujama Aliagos „Petkim Spor“ (3/3) ekipa, kuri 89:85 (19:18, 22:27, 26:18, 22:22) išvykoje įveikė Stambulo „Buyukčekmeče“ (0/6) komandą.

M.Sajus žaidė galingai (FIBA nuotr.)

Turkijos čempionate pergalę pasiekė Martyno Sajaus atstovaujama Aliagos „Petkim Spor“ (3/3) ekipa, kuri 89:85 (19:18, 22:27, 26:18, 22:22) išvykoje įveikė Stambulo „Buyukčekmeče“ (0/6) komandą.

0

Aukštaūgis iš Lietuvos per 29 minutes pelnė 16 taškų (5/6 dvit., 6/6 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 2 metimus, išprovokavo 4 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 24 naudingumo balus.

Nugalėtojams Yannickas Franke pelnė 23 taškus (4/10 trit.), Philipas Scrubbas pridėjo 16.

Pralaimėjusiems Shawnas Pipesas ir Evanas Bruinsma (11 atk. kam.) įmetė po 18 taškų.

