Sajus vedė „Petkim Spor“ komandą į pergalę Turkijoje

Aukštaūgis iš Lietuvos per 29 minutes pelnė 16 taškų (5/6 dvit., 6/6 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 2 metimus, išprovokavo 4 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 24 naudingumo balus.
Nugalėtojams Yannickas Franke pelnė 23 taškus (4/10 trit.), Philipas Scrubbas pridėjo 16.
Pralaimėjusiems Shawnas Pipesas ir Evanas Bruinsma (11 atk. kam.) įmetė po 18 taškų.
