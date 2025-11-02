„Ryto“ puolimą pažabojęs „Žalgiris“ laimėjo pirmą sezono derbį

Tai buvo nerezultatyviausios „Ryto“ rungtynės šį sezoną. Iki mačo Kaune mažiausiai vilniečiai buvo įmetę 82 taškus.
Tai buvo pirmasis komandų susitikimas šį sezoną ir pirmasis po praėjusių metų LKL finalo, kurį „Žalgiris“ dramatiškai laimėjo 3:2.
„Žalgiris“ rungtynes pradėjo įspūdingu epizodu – Sylvainas Francisco pakabino kamuolį virš lanko Laurynui Biručiui, kuris sudrebino lanką. Visgi tada Ignas Sargiūnas įmetė 10 taškų iš eilės (10:8). Vėliau estafetę iš I.Sargiūno perėmė Jerrickas Hardingas, kuris per kelias minutes irgi supurtė 10 taškų, o vienintelį tašką be šio dueto kėlinio pabaigoje pelnė Martynas Paliukėnas ir „Rytas“ įgijo 6 taškų pranašumą – 21:15.
Kauniečiai rezultatyviais išpuoliais pradėjo antrą kėlinį, bet vilniečiai rado atsakymus, o po keturių paeiliui Jordano Walkerio taškų skirtumas pasiekė dviženklį – 31:21. S.Francisco patrauktam „Žalgiriui“ pavyko spurtuoti 10:1 (31:32) ir nors „Rytas“ išjudino puolimą, nauja problema tapo Deividas Sirvydis. Gynėjas pelnė 8 taškus iš eilės ir po labai ilgos pertraukos išvedė šeimininkus į priekį – 39:38. Antrąjį kėlinį paskutinę sekundę uždarė Maodo Lo tritaškis per J.Walkerį – 42:38.
Trečiąjį kėlinį dar vienu atkovotu kamuoliu puolime pradėjo Artūras Gudaitis (39:42), bet tada „Žalgiris“ užsikūrė, o po J.Walkerio nesportinės pražangos šeimininkai pirmavo jau 12 taškų persvara – 54:42. Paskutinę ketvirčio minutę techninę pražangą užsidirbo Giedrius Žibėnas, o prieš lemiamą kėlinį „Žalgirio“ pranašumas buvo įtikinantis – 64:52.
Paskutinis ketvirtis prasidėjo Simono Lukošiaus nesportine pražanga prieš Edgarą Ulanovą, o „Žalgiris“ netrukus pasiekė rekordinį pranašumą – 67:52. Ant J.Hardingo pečių trauktam „Rytui“ pavyko priartėti iki vienženklio skirtumo (67:75), bet Ąžuolo Tubelio tritaškis greitai numalšino svečių ambicijas (78:67). Vilniečiai dar bandė gelbėtis (75:78), kol kauniečiai įstrigo puolime.
Visgi svečiams išsigelbėti pritrūko laiko. G.Radzevičius dvitaškiu atsilikimą sumažino iki vieno metimo, kai buvo likusios mažiau nei 3 sekundės, o galiausiai S.Francisco išprovokavo pražangą atakuodamas iš toli ir taip uždarė mačą.
„Žalgiriui“ – tai tobula savaitė. Kauniečiai visas trejas rungtynes laimėjo namuose, savaitę pradėdami pergalėmis Eurolygoje prieš Bolonijos „Virtus“ ir Vilerbano ASVEL.
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 15 (3/10 trit.), Ignas Brazdeikis ir Ąžuolas Tubelis po 12, Deividas Sirvydis 10.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 20 (7/7 baud., 22 naud.), Ignas Sargiūnas ir Jordanas Walkeris (7/17 met., 6 rez. perd.) po 15.
