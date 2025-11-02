 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ryto“ puolimą pažabojęs „Žalgiris“ laimėjo pirmą sezono derbį

2025-11-02 15:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 15:50

Vangiai rungtynes pradėjęs Kauno „Žalgiris“ (6/1) laimėjo pirmą sezono derbį Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 79:75(15:21, 27:17, 22:14, 15:23) nugalėjo Vilniaus „Rytą“ (5/2).

D.Sirvydis truktelėjo žalgiriečius antrame kėlinyje (BNS nuotr.)

Vangiai rungtynes pradėjęs Kauno „Žalgiris“ (6/1) laimėjo pirmą sezono derbį Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 79:75(15:21, 27:17, 22:14, 15:23) nugalėjo Vilniaus „Rytą“ (5/2).

REKLAMA
2

Tai buvo nerezultatyviausios „Ryto“ rungtynės šį sezoną. Iki mačo Kaune mažiausiai vilniečiai buvo įmetę 82 taškus. 

Tai buvo pirmasis komandų susitikimas šį sezoną ir pirmasis po praėjusių metų LKL finalo, kurį „Žalgiris“ dramatiškai laimėjo 3:2.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žalgiris“ rungtynes pradėjo įspūdingu epizodu – Sylvainas Francisco pakabino kamuolį virš lanko Laurynui Biručiui, kuris sudrebino lanką. Visgi tada Ignas Sargiūnas įmetė 10 taškų iš eilės (10:8). Vėliau estafetę iš I.Sargiūno perėmė Jerrickas Hardingas, kuris per kelias minutes irgi supurtė 10 taškų, o vienintelį tašką be šio dueto kėlinio pabaigoje pelnė Martynas Paliukėnas ir „Rytas“ įgijo 6 taškų pranašumą – 21:15.

REKLAMA
REKLAMA

Kauniečiai rezultatyviais išpuoliais pradėjo antrą kėlinį, bet vilniečiai rado atsakymus, o po keturių paeiliui Jordano Walkerio taškų skirtumas pasiekė dviženklį – 31:21. S.Francisco patrauktam „Žalgiriui“ pavyko spurtuoti 10:1 (31:32) ir nors „Rytas“ išjudino puolimą, nauja problema tapo Deividas Sirvydis. Gynėjas pelnė 8 taškus iš eilės ir po labai ilgos pertraukos išvedė šeimininkus į priekį – 39:38. Antrąjį kėlinį paskutinę sekundę uždarė Maodo Lo tritaškis per J.Walkerį – 42:38.

REKLAMA

Trečiąjį kėlinį dar vienu atkovotu kamuoliu puolime pradėjo Artūras Gudaitis (39:42), bet tada „Žalgiris“ užsikūrė, o po J.Walkerio nesportinės pražangos šeimininkai pirmavo jau 12 taškų persvara – 54:42. Paskutinę ketvirčio minutę techninę pražangą užsidirbo Giedrius Žibėnas, o prieš lemiamą kėlinį „Žalgirio“ pranašumas buvo įtikinantis – 64:52.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinis ketvirtis prasidėjo Simono Lukošiaus nesportine pražanga prieš Edgarą Ulanovą, o „Žalgiris“ netrukus pasiekė rekordinį pranašumą – 67:52. Ant J.Hardingo pečių trauktam „Rytui“ pavyko priartėti iki vienženklio skirtumo (67:75), bet Ąžuolo Tubelio tritaškis greitai numalšino svečių ambicijas (78:67). Vilniečiai dar bandė gelbėtis (75:78), kol kauniečiai įstrigo puolime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi svečiams išsigelbėti pritrūko laiko. G.Radzevičius dvitaškiu atsilikimą sumažino iki vieno metimo, kai buvo likusios mažiau nei 3 sekundės, o galiausiai S.Francisco išprovokavo pražangą atakuodamas iš toli ir taip uždarė mačą.

„Žalgiriui“ – tai tobula savaitė. Kauniečiai visas trejas rungtynes laimėjo namuose, savaitę pradėdami pergalėmis Eurolygoje prieš Bolonijos „Virtus“ ir Vilerbano ASVEL.

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 15 (3/10 trit.), Ignas Brazdeikis ir Ąžuolas Tubelis po 12, Deividas Sirvydis 10.

„Rytas“: Jerrickas Hardingas 20 (7/7 baud., 22 naud.), Ignas Sargiūnas ir Jordanas Walkeris (7/17 met., 6 rez. perd.) po 15.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų