Per plauką nuo medalio likę suomiai: skaudu, bet mūsų krepšinio istorija nėra baigta

Suomijos rinktinės treneris Lassi Tuovi ir kapitonas Sasu Salinas pripažino, kad pralaimėti sunku, tačiau komandai reikia atiduoti pagarbą už sugrįžimą ir viltį iki paskutinės minutės.
„Sveikinimai Graikijai iškovojus medalį. Labai disciplinuotas žaidimas, žinojome, kokie geri jie bus, kaip jie žais, bet jie buvo puikūs nuo pat pradžių. Labai didžiuojuosi savo komanda. Tai ne pirmas kartas, kai rungtynės atrodo baigtos, bet iš kažkur vėl atgyjame. Gale graikai buvo truputį geresni“, – sakė L.Tuovi.
„Didžiuojuosi būdamas tokios komandos kapitonu. Vaikinai buvo nuostabūs. Skaudu, bet gerų momentų ateityje bus, Suomijos krepšinio istorija nėra baigta“, – teigė kapitonas Sasu Salinas.
