  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Per plauką nuo medalio likę suomiai: skaudu, bet mūsų krepšinio istorija nėra baigta

2025-09-14 19:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 19:48

Suomijos rinktinė pasiekė istorinį rezultatą – Europos čempionate liko ketvirta, nors buvo per plauką nuo to, kad iškovotų bronzą. Graikai pabaigoje atsilaikė prieš varžovus ir džiaugėsi medaliu.

S.Salinas pripažino, kad taip pralaimėti skaudu (FIBA nuotr.)

Suomijos rinktinė pasiekė istorinį rezultatą – Europos čempionate liko ketvirta, nors buvo per plauką nuo to, kad iškovotų bronzą. Graikai pabaigoje atsilaikė prieš varžovus ir džiaugėsi medaliu.

0

Suomijos rinktinės treneris Lassi Tuovi ir kapitonas Sasu Salinas pripažino, kad pralaimėti sunku, tačiau komandai reikia atiduoti pagarbą už sugrįžimą ir viltį iki paskutinės minutės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sveikinimai Graikijai iškovojus medalį. Labai disciplinuotas žaidimas, žinojome, kokie geri jie bus, kaip jie žais, bet jie buvo puikūs nuo pat pradžių. Labai didžiuojuosi savo komanda. Tai ne pirmas kartas, kai rungtynės atrodo baigtos, bet iš kažkur vėl atgyjame. Gale graikai buvo truputį geresni“, – sakė L.Tuovi.

„Didžiuojuosi būdamas tokios komandos kapitonu. Vaikinai buvo nuostabūs. Skaudu, bet gerų momentų ateityje bus, Suomijos krepšinio istorija nėra baigta“, – teigė kapitonas Sasu Salinas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

