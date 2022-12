Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalis: Argentina – Nyderlandai

Mačas prasidės 21 valandą.

Argentina aštuntfinalyje 2:1 įveikė Australiją, o Nyderlandai 3:1 pranoko JAV futbolininkus.

Tai bus šeštas šių komandų tarpusavio susitikimas pasaulio čempionatuose. Paskutiniai du Pasaulio taurės tarpusavio susitikimai baigėsi rezultatais 0:0: 2006 m. grupių etape ir 2014 m. pusfinalyje (Argentina laimėjo po baudinių).

Pusfinalyje šios poros nugalėtojai susitiks su kroatais, kurie namo išsiuntė brazilus.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Pirmas kėlinys:

