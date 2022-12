Baudinių serijos dramą laimėjusi Messi traukiama Argentina iškovojo bilietą į pusfinalį

Rungtynės prasidėjo gana ramiai, nei viena iš komandų nesusikūrė pavojingų progų. Lionelis Messi sykį pabandė smūgiuoti iš toli, bet kamuolys skriejo virš vartų.

Bet besibaigiant pirmajam kėliniui žiūrovui vis dėlto išvydo pirmąjį mačo įvartį. 35-ąją minutę po nuostabaus L.Messi perdavimo N. Molina buvo išvestas vienas prieš vartininką ir išvedė Argentina į priekį.

Po pertraukos žaidimas išliko panašus, bet netrukus Argentina sugebėjo rezultatą padvigubinti, kai 11 m baudinį paskirtą už pražangą baudos aikštelėje realizavo L. Messi.

Bet Nydarlandai nesiruošė sudėti ginklų. Po keitimo aikštėje pasirodęs puolėjas Woutas Weghorstas 83-ąją minutę sulaukė savaikio perdavimo ir rezultatą sušvelnino.

Ir kai jau atrodė, kad tikrai Argentina keliaus į pusfinalį, paskutinę teisėjo pridėtą minutę (90+11 min.) Nyderlandai sukūrė stebuklą – jie sumaniai sužaidė baudos smūgį, o puikioje pozicijoje atsidūręs W. Weghorstas išlygino rezultatą.

Pratęsimas prasidėjo ramiai, bet antrajame jo kėlinyje atmosfera labai įkaito. Argentina užkūrė tikrą pirtį prie varžovų vartų.

Šansus pasižymėti turėjo Liutauro Martinezas ir Enzo Fernandezas, tačiau jų smūgai skriejo visai šalia vartų.

Pavojingomis atakomis atsakydavo ir Nyderlandai, bet paskutinį žodį dar galėjo tarti argentiniečiai.

Vis dėlto jau per teisėjo pridėtą laiką E. Fernandezas mūgis net lietė virpstą, tačiau į vartus neįskriejo.

Galiausiai rezultatas išliko 2:2 ,tad komandos stojo mušti 11 baudinių. Nyderlandai pramušė pirmus du, bet tada neįmušė ir Argentina.

Vis dėlto būtent jie stojo mušti lemiamo baudinio, o L. Martinezas jį realizavo.

Argentina are through to the Semi-finals!@adidasfootball | #FIFAWorldCup