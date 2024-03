Pasaulio biatlono taurės etape JAV Lietuvos rinktinė pateko į 15-uką

Lietuvos rinktinė išvengė baudos ratų ir finišavo 15-a (+5:34.3, 0+12) tarp 21 komandos. Tomas Kaukėnas (0+2) savo etapą baigė 17-as, Vytautas Strolia (0+2) pakėlė rinktinę į 12-ą vietą, Maksimas Fominas (0+3) stebino greičiu ir išlaikė 12-ą poziciją, o Jokūbas Mačkinė (0+5) prarado tris vietas.

Įspūdingą pergalę iškovojo norvegai – Sturla Holmas Laegreidas, Tarjei Boe, Johannesas Thingnesas Boe ir Vetle Sjaastadas Christiansenas. Jie įrodė, kad galima laimėti estafetę net ir apsukus 3 baudos ratus bei panaudojus 5 papildomus šovinius. Norvegai finišą pasiekė per 1 val. 13 min. 12.3 sek. ir aplenkė italus (+26.5 sek., 0 baudos ratų + 8 papildomi šoviniai) bei vokiečius (+27.3, 0+8). S. H. Laegreidas pirmame etape pasirodė labai prastai (3+3) ir estafetę perdavė būdamas vos 18-as. Visgi, T.Boe jau per antrą etapą pakilo į 3-ią vietą, o J.T.Boe pakėlė norvegus į pirmą poziciją, kurią V. S. Christiansenas vėliau išlaikė.

Indulge in a brief recap of the Men Relay, witnessing Norway's 12th consecutive World Cup domination! 🇳🇴🏆#biathlon pic.twitter.com/SKNktSw7R4

