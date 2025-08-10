Kalendorius
Sportas

Partizan atsisakys trijų žaidėjų ir taikosi į NBA vidurio puolėją Mo Bamba

2025-08-10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 07:57

Belgrado „Partizan“ klubas aktyviai dirba šią vasarą buriant sudėtį. Serbijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad komandą paliks dar trys krepšininkai.

Mo Bamba | Scanpix nuotr.

0

Serbijos ekipa greitu metu turėtų atsisveikinti su Iffe Lundbergu, Isiaha Mike‘u bei Franku Ntilikina.

Nors apie I. Lundbergo išvykimą jau buvo kalbama kurį laiką, tačiau mintis atsisveikinti su I. Mike‘u bei F. Ntilikina komandos vadovams kilo po to, kai sutartis pasirašė Jabari Parkeris ir Shake‘as Miltonas.

Be to, „Partizan“ aktyviai ieško aukštaūgio ir ekipos akiratyje atsidūrė NBA žaidžiantis Mo Bamba.

Belgrado klubas jau pateikė savo pasiūlymą 27 metų 213 cm ūgio vidurio puolėjui ir laukia šio sprendimo.

2018 metais karjerą pradėjęs M. Bamba yra žaidęs Orlando „Magic“, Los Andželo „Lakers“, Filadelfijos „76ers“, Los Andželo „Clippers“ bei Naujojo Orleano „Pelicans“ gretose.

Praeitą sezoną jis per viduitniškai 13 minučių pasiekė 4,3 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 1 blokuoto metimo vidurkius.

