Latvijos krepšininkai kontroliniame mače neprilygo Italijai

Pastarieji svečiuose 75:91 (25:27, 18:19, 20:23, 12:22) nusileido Italijos rinktinei.
Pralaimėjusiems po 14 taškų pelnė Kristapas Porzingis ir Kristeris Zorikas, 13 pridėjo Davis Bertanis (4/5 trit.), 12 – Rihardas Lomažas, kuris ateinantį sezoną žais Klaipėdos „Neptūne“.
Italams 21 tašką surinko Simone Fontecchio, 16 įmetė Giampaolo Ricci (4/6 trit.), 13 pelnė Nicolo Melli, 12 – Matteo Spagnolo.
