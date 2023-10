Pamatykite: Carlosas Alcarazas Šanchajaus publiką pakerėjo įstabiais triukais

Jau pirmajame mačo geime ispanas laimėjo varžovo padavimų seriją. G.Barrere iš karto bandė atsitiesti, bet antrajame geime nerealizavo trijų „break pointų“, o trečiajame geime vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. Penktajame geime „break pointo“ jau nerealizavo ispanas, o šeštajame dar tris savo progas iššvaistė G.Barrere, kai pirmavo 40:0.

Antrajame sete C.Alcarazas mėgino atitrūkti nuo varžovo po septintojo geimo, bet aštuntajame pralaimėjo savo padavimų seriją. Dar kartą C.Alcarazas į priekį išsiveržė po vienuoliktojo geimo ir šį kartą persvaros neišbarstė. Negana to, „match pointo“ metu ispanas dar kūrė šou, kai atliko smūgį raketę laikydamas už nugaros ir net nežiūrėdamas į kamuoliuką.

REKLAMA

REKLAMA

CHARLYYY 🤩



All the angles of an audacious behind-the-back on match point by @carlosalcaraz... pic.twitter.com/LhRp7fUO9g — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2023

C.Alcarazas kinus savo triukais jau žavėjo kiek anksčiau. Nemažai fanų susirinko stebėti, kaip ispanas treniruojasi kamuoliuko „trumpinimo“ techniką. Kitoje aikštės pusėje buvo pastatytas kibiras, į kurį turėjo pataikyti ispanas. C.Alcarazui užteko vos 4 mėginimų, kad kamuoliukas įkristų į kibirą. Tai sužavėjo vietinius gerbėjus.

REKLAMA

Carlos Alcaraz hits a drop shot directly into a bucket in FOUR tries.



Absolutely insane touch.



The way the crowd cheers every time he hits the ball 😂



pic.twitter.com/SEUFIHRDd8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 6, 2023

Carlos Alcaraz hits a drop shot directly into a bucket in FOUR tries.



Absolutely insane touch.



The way the crowd cheers every time he hits the ball 😂



pic.twitter.com/SEUFIHRDd8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 6, 2023

Italas Jannikas Sinneris (ATP-4) 7:6 (9:7), 6:2 įveikė amerikietį Marcosą Gironą (ATP-80) ir užsitikrino vietą baigiamajame sezono turnyre – „ATP Finals“. Pratęsime italas panaikino net 4 „set pointus“ ir įspūdingai išsigelbėjo. Tiesa, jis sulaukė ir tinklo „pagalbos“, o dėl to epizodo po mačo atsiprašė varžovo.

REKLAMA

REKLAMA

Graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-6) startavo pergale 6:4, 6:2 prieš Australijos atstovą Rinky Hijikatą (ATP-75), o amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-8) 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4 išvargo pergalę prieš japoną Yosuke Watanuki (ATP-79). Pirmą kartą tokio rango turnyre antrąjį ratą pasiekęs prancūzas Terence‘as Atmane‘as (ATP-148) 5:7, 2:6 neatsilaikė prieš čilietį Nicolasą Jarry (ATP-22).

Nemaža dalis mačų šeštadienį neįvyko dėl lietaus.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro 8,8 mln. JAV dolerių.