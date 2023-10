24 valandų elektromobilių lenktynėse triumfavo praėjusių metų čempionai

„24H EV Race“ lenktynių tikslas – ne maksimalus greitis, o per parą įveiktas didžiausias ratų skaičius. Per parą įveikusi 602 ratus ir artimiausią konkurentą aplenkusi 9 ratais, „Freor thinking green powered by MyBee“ komanda apgynė praėjusiais metais iškovotą čempionų titulą.

Šiais metais iš patyrusių vilkų ir perspektyvių jaunuolių sudarytai komandai atstovavo jos vadovas Edvinas Kriščiūnas, koordinatorius Darius Šapka, automobilių sporto entuziastas ir elektromobilių lenktynių čempionas Artūras Stelionis bei automobilių sporto mėgėjas ir atsinaujinančių energijos sprendimų ekspertas Vidas Buzas.

Taip pat Mini ralio (C lygos) lenktynininkas ir čempionas bei dviračių sporto entuziastas Vytautas Stelionis ir Ralio sprinto (B lygos) lenktynininkas ir Mini ralio (C lygos) čempionas Tadas Stelionis bei virtualios erdvės lenktynininkas, Lietuvos virtualių lenktynių prizininkas ir Europos virtualių lenktynių dalyvis Matas Mendelis.

Komandos atstovė komunikacijai – Viktorija Žilinskaitė.

Strategiją parengė dar praėjusiais metais

Komandos „Freor thinking green powered by MyBee“ vadovas Edvinas Kruščiūnas pasakoja, kad praėjus vos kelioms dienoms po pernai laimėtų lenktynių, jis identifikavo visas komandos klaidas ir sukūrė strategiją, kuri šiemet padėjo išvengti praėjusių metų klaidų.

„Mūsų stiprybė – puikiai pažįstama elektromobilių specifika. Dėl šios priežasties mes žinojome, kaip savo naudai išnaudoti kinetinę energiją ir išvengti energijos nuostolių nenaudojant stabdžio, kur jo nereikia. Taip pat ne tik sekėme oro prognozes ir žinodami, kad kris lenktynių tempas, planuodavome savo sustojimus įkrovimams, bet planuodavome ir geriausią išvažiavimo į trasą langą. Mūsų tikslas buvo paprastas – grįžti į trasą prieš lėtesnius varžovus ar kol jie kraunasi, kad jie mūsų nestabdytų. Be to, atidžiai sekėme ir savo konkurentų statistiką – su kokiu baterijos likučiu jie atvažiuoja į krovimą, kiek ratų iki tol būna įveikę, kiek laiko krauna ir su kokiu likučiu išvažiuoja trasą“, – pasakoja E. Kriščiūnas.

Jis tęsia, kad šiais metais viena esminių užduočių buvo išvengti didžiausios praėjusių metų silpnybės – pirmas 6 krovimo minutes mažesnės galios priėmimo nei maksimaliai „atiduodavo“ elektros įkrovimo stotelė. Ir tai įgyvendinti pavyko. Šiais metais su naująja TESLA šios problemos komanda neturėjo – jų TESLA elektromobilis priimdavo maksimalią įkrovimo stotelės galią nuo pirmos krovimo minutės.

Pralaimėti galėjo tik dėl pačių klaidų

Paskutinį kartą pakrauti elektromobilio komanda stojo 9 ryte – tai buvo strateginis sprendimas, kuris, komandos skaičiavimu, būtų leidęs važiuoti iki lenktynių galo be krovimo. Jeigu reikia, net į minusą – tai reiškia, kad komanda turėjo savo rezerve galimybę trasoje sukti ratus net ir tada, kai baterijos likutis būtų 0 proc., tačiau to neprireikė.

„Likus mažiau nei 3 valandoms iki lenktynių pabaigos žinojome, kad pergalė mūsų rankose ir ją prarasti galime tik dėl savo klaidos – turėjome 9 ratų pranašumą iki artimiausio konkurento ir baterijos rezervą. Todėl mūsų taktika buvo paprasta – laikyti protingą tempą ir nerizikuoti, kur nereikia, siekiant išvengti incidentų ar baudų. Nors kelių baudų išvengti nepavyko, tačiau didesnių klaidų komanda išvengė. O ir skubėti neturėjome kur, tad šiek tiek sumažinę tempą, finišavome turėdami 6 proc. likutį“, – priduria „Freor thinking green powered by MyBee“ vadovas E. Kriščiūnas.