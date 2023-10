Motiejūno atstovaujama „AS Monaco“ Eurolygos sezoną pradėjo nesėkme Valensijoje

Pirmajame ketvirtyje svečiai buvo įgiję 6 taškų pranašumą (15:9), tačiau tolti Monako klubas neįstengė ir šeimininkai sumažino atsilikimą – 17:20.

Nors antrąjį kėlinį geriau pradėjo svečiai, bet netrukus „Valencia“ sužaidė sėkmingą atkarpą ir persvėrė rezultatą – 26:25. Vėliau kėlinys klostėsi tolygiai ir ir šeimininkai po dviejų ketvirčių pirmavo minimaliai – 39:38.

Trečiajame ketvirtyje Monako komanda buvo įgijusi 6 taškų persvarą po M. Jameso dvitaškio su pražanga (47:41), o netrukus gynėjas pridėjo dar vieną sėkmingą epizodą 51:43. Vis tik kėlinį atkarpą 10:0 užbaigė Valensijos komanda – 53:51.

Lemiamo kėlinio metu pirmaujanti komanda keitėsi kelis kartus, tačiau likus 2 minutėms M. Jamesas tritaškiu vedė Monako ekipą į priekį – 63:61. Rezultatą lygino Brandonas Daviesas (63:63), o Chrisas Jonesas pataikė tritaškį – 66:63. Monako komandai nepavyko užpulti ir pergalę baudomis įtvirtino Semi Ojeleye ir Stefanas Jovičius – 70:63. Rezultatą baudomis dar sušvelnino E. Okobo – 65:70.

D. Motiejūnas per 24 minutes pelnė 8 taškus, atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, blokavo metimą, išprovokavo 3 pražangas, 3 kartus suklydo, sykį prasižengė ir surinko 9 naudingumo balus.

Tough loss to start the EuroLeague season. We go again next week ✊ pic.twitter.com/DWFstgfici