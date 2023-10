„Žalgirio“ pergalė Bolonijoje – ypatinga: užfiksavo per 16 metų nematytą pasiekimą

Savo socialiniame tinkle „X“ D. Garuolis paskelbė, kad „Žalgiris“ tapo pirmąja komanda nuo 2007 m. Eurolygoje, kuri vienų rungtynių metu sugebėjo du kartus panaikinti 15 taškų deficitą.

🇱🇹 Zalgiris Kaunas is the first team ever in the #EuroLeague history to come back from 15 point deficit twice in a game (from 2007):



Q2 02:34: 🇮🇹 40-25 🇱🇹

Q3 07:55: 🇮🇹 44-44 🇱🇹

Q3 02:21: 🇮🇹 63-48 🇱🇹

Q4 03:47: 🇮🇹 73-73 🇱🇹

Final score: 🇮🇹 79-82 🇱🇹