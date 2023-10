Žadą atimančios NBA krepšininkų algos: kas artėjančiame sezone uždirbs daugiausiai?

Nors didžiausios algos komandose dažniausiai skiriamos geriausiems žaidėjams, pasitaiko nemažai atvejų, kai daugiausiai ekipoje uždirba visai ne jos žvaigždė.

Prieš NBA sezono startą portalas tv3.lt pristato kiekvienos komandos daugiausiai uždirbsiantį žaidėją 2023–2024 m. sezono metu.

Orlando „Magic“

Nors Jonathanas Isaacas toli gražu nėra geriausias „Magic“ žaidėjas, tačiau jis šioje ekipoje gauna didžiausią algą. Per artėjantį sezoną „Magic“ komanda 26-erių amerikiečiui išmokės 17 mln. JAV dolerių sumą. Tiesa, 208 cm ūgio krepšininkas vis dar gali tapti ne tik geriausiai apmokamu komandos krepšininku, bet ir jos lyderiu. Iki šiol tai pasiekti jam trukdė nuolatinės traumos.

Traumų stabdomas aukštaūgis praėjusiame sezone sužaidė vos 11 rungtynių, per kurias fiksuodavo 5 taškų, 5 atkovotų kamuolių ir 0,5 rezultatyvaus perdavimo rodiklius.

San Antonijaus „Spurs“

Keldonas Johnsonas išliks geriausiai apmokamu „Spurs“ žaidėju net po to, kai prie komandos prisijungė pirmasis NBA šaukimas Victoras Wembanyama.

Praeitame sezone 23-erių 198 cm ūgio krepšininkas sužaidė 63 rungtynes, o per jas vidutiniškai fiksavo 22 taškų, 5 atkovotų kamuolių ir 2,9 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Detroito „Pistons“

34-erių Bojanas Bogdanovičius užtikrina nuolatinį veterano buvimą Detroito ekipoje, o komanda už tai jam artėjančiame sezone sumokės 20 mln. JAV dolerių sumą. Panašu, jog „Pistons“ komandai patinka tai, ką gali pasiūlyti kroatas, kadangi ekipa jau keletą pastarųjų metų atsisakė iškeisti šį krepšininką.

200 cm ūgio veteranas praeitame NBA sezone prie komandos prisidėdavo vidutiniškai pelnydamas po 21,6 taško, atkovodamas po 3,8 kamuolio ir paduodamas po 2,6 rezultatyvaus perdavimo.

Indianos „Pacers“

Su Denverio ekipa iki čempionų titulo praėjusį sezoną nukeliavęs Bruce'as Brownas vasarą tapo laisvuoju agentu, kadangi jo netenkino komandos pasiūlytas 6,8 mln. JAV dolerių vertės kontraktas. Visgi jam pavyko susitarti su Indianos ekipa, kuri už artėjantį sezoną 27-erių krepšininkui yra pasiruošusi pakloti 22 mln. JAV dolerių.

Vienas iš svarbesnių Denverio komandos rotacijos žaidėjų praėjusiame sezone vidutiniškai fiksuodavo 11,6 taško, 4,1 atkovoto kamuolio ir 3,1 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Jutos „Jazz“

Į Jutos ekipą iškeistas Johnas Collinsas artėjančiame sezone uždirbs 25 mln. JAV dolerių. Tiesa, 26-erių krepšininkui reikės pasistengti, kadangi „Jazz“ ekipoje taip pat rungtyniauja Suomijos krepšinio žvaigždė Lauris Markkanenas, kuris ateityje pretenduoja į didesnį atlygį.

208 cm ūgio krepšininkas praeitame sezone atstovavo „Hawks“ ekipai, kur vidutiniškai fiksuodavo 12,9 taško, 6,3 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Vašingtono „Wizzards“

Pagrindinis „Wizzards“ ginklas artėjančiame sezone – Jordanas Poole'as. Šiam 24-erių amerikiečiui Vašingtono ekipa per artėjantį sezoną sumokės 27 mln. JAV dolerių.

Primename, kad krepšininkas Vašingtone atsirado po to, kai „Wizzards“ Chrisą Paulą išsiuntė į „Golden State Warrios“, mainais už patį J. Poole'ą ir Rayną Rollinsą, apsaugotą 2030-ųjų pirmojo rato ir 2027-ųjų antrojo rato šaukimus.

Praėjusiame sezone 196 cm ūgio krepšininkas pelnydavo po 19 taškų, atkovodavo 2,7 kamuolio ir rinkdavo po 4,4 rezultatyvaus perdavimo.

Niujorko „Knicks“

Vienu fiziškiausių puolėjų NBA laikomas Juliusas Randle'as nuolat tobulėja ir demonstruoja vis geresnį žaidimą, o į tai atsižvelgdama „Knicks“ ekipa artėjančiame sezone žaidėjui paklos 28 mln. JAV dolerių.

Praeitame klubiniame sezone 28-erių 206 cm ūgio krepšininkas sužaidė 87 rungtynes, per kurias vidutiniškai fiksavo 24,2 taško, 9,8 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvių pardavimų statistiką.

Šarlotės „Hornets“

Kai Šarlotės ekipa suteikė Gordonui Haywardui didžiausią kontraktą, jie tikėjosi, jog gaus superžvaigždę. Tačiau vietoj to, komanda gavo 203 cm ūgio sunkiai prisitaikančio žaidėjo versiją, kuriam artėjantį sezoną yra įpareigoti mokėti 31 mln. JAV dolerių algą. Nepaisant to, po šio NBA sezono 33-ejų amerikiečio susitarimas su klubu baigsis ir nepanašu, kad klubas norės jį pratęsti.

Nors G. Haywardso praėjusio NBA sezono statistika nėra tragiška, tačiau ji nėra tokia, kokia turėtų būti geriausiai komandoje apmokamo žaidėjo. Praeitame NBA sezone krepšininkas sužaidė 50 rungtynių, per kurias aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 31 min., pelnydavo 14,7 taško, atkovodavo 4,3 kamuolio ir paduodavo 4,1 rezultatyvaus perdavimo.

Portlando „Trail Blazers“

Portlando ekipoje didžiausią atlygį gauna pirmasis 2018-ųjų šaukimas Deandre Aytonas. Penkis sezonus Finikso „Suns“ praleidęs 211 cm ūgio krepšininkas „Trail Blazers“ komandoje per artėjantį sezoną susižers daugiau negu 32 mln. JAV dolerių.

Praėjusiame sezone 25-erių bahamietis aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 30 min., per kurias fiksuodavo 17,4 taško, 9,9 atkovoto kamuolio ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Oklahomos „Thunder“

Neseniai nuaidėjusiame pasaulio krepšinio čempionate neįtikėtinus pasirodymus rengęs kanadietis Shai Gilgeous-Alexanderis yra geriausiais apmokamas Oklahomos klubo žaidėjas. Per 2023-2024 m. sezoną „Thunder“ jam išmokės 33 mln. JAV dolerių atlygį. Pasaulio pirmenybių metu 25-eri krepšininkas pademonstravo, jog gali lyderiauti ne tik NBA, bet ir nacionalinėje komandoje. Panašu, kad jo padedama itin jaunos sudėties Oklahomos komanda šiame sezone gali sukelti nemažai vargo varžovams.

Praėjusiame sezone 198 cm ūgio kanadietis vidutiniškai rinko po 31,3 taško, 4,9 atkovoto kamuolio ir 5,4 rezultatyvaus perdavimo rodiklius.

Klivlando „Cavaliers“

34 mln. JAV dolerių – Klivlando ekipos žvaigždės Dariuso Garlando artėjančio sezono alga. Tačiau tokius pinigus šiam žaidėjui „Cavaliers“ moka ne veltui. Jis yra vienetinė žvaigždė galinti bet kada nugesinti varžovų komandas. Nors amerikiečiui dar tik 23 metai, jis puikiai įsilieja į šią ekipą ir kartu su Donovanu Mitchellu sudaro puikų puolimo duetą.

Praėjusiame NBA sezone šis 191 cm ūgio krepšininkas aikštėje vidutiniškai praleisdavo 35 min., o per jas pelnydavo po 21,5 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio ir rinkdavo 7,7 rezultatyvaus perdavimo.

Memfio „Grizzlies“

Memfio ekipoje didžiausią atlygį gauna visai neseniai skandalingai nuskambėjęs Ja Morantas. Nepaisant visų jį supančių skandalų, 24-erių amerikietis yra vienas geriausių NBA žaidėjų. Už artėjantį sezoną „Grizzlies“ jam paklos 34 mln. JAV dolerių sumą.

Praeitame NBA sezone J. Morantas buvo ne kartą suspenduotas dėl lygos vertybių neatitinkančio elgesio, tačiau jis vis tiek spėjo sužaisti 66 rungtynes. Per visus šiuos mačus 190 cm ūgio krepšininkas vidutiniškai pelnydavo 26 taškus, atkovodavo 5,9 kamuolio ir paduodavo 8 rezultatyvius perdavimus.

Naujojo Orleano „Pelicans“

„Pelicans“ įsigijo C.J. McCollumą prieš 2022 m. mainų terminą ir padarė jį geriausiai apmokamu žaidėju komandoje, kai prieš 2022–2023 m. sezono pradžią su juo pratęsė sutartį. Dabar 32-ejų krepšininkas yra didžiojo Naujojo Orleano trejeto narys kartu su Brandonu Ingramu ir Zionu Williamsonu, o už artėjantį sezoną gaus 35 mln. JAV dolerių atlygį.

2022-2023 m. NBA sezone 191 cm ūgio amerikietis vidutiniškai pelnydavo po 20,8 taško, atkovodavo po 4,3 kamuolio ir paduodavo po 5,7 rezultatyvaus perdavimo.

Bostono „Celtics“

Bostone daugiausiai per artėjantį NBA sezoną uždirbs Latvijos krepšinio žvaigždė Kristaps Porzingis, kurio kontrakte artėjančiam sezonui nurodyta 36 mln. JAV dolerių suma. Tiesa, žadama, kad jau 2024-2025 m. geriausiai apmokamo Bostono krepšininko poziciją greičiausiai perims Jaylenas Brownas, kadangi įsigalios jo rekordinis sutarties pratęsimas.

Praėjęs NBA sezonas 28-erių K. Porzingiui buvo statistiškai geriausias per visą karjerą. 221 cm ūgio latvis sužaidė 65 rungtynes, o per vidutiniškai aikštėje praleistas 32 minutes pelnė po 23,2 taško, atkovojo 8,4 kamuolio ir atliko 2,7 rezultatyvaus perdavimo.

Toronto „Raptors“

Ilgametis Toronto klubo žaidėjas Pascalis Siakamas yra geriausiai apmokamas krepšininkas šioje ekipoje. nuo 2016 m. „Raptors“ marškinėlius vilkintis 206 cm ūgio krepšininkas per artėjantį sezoną uždirbs 37 Mln. JAV dolerių.

Tiesa, sklando gandai, kad krepšininkas gali palikti Toronto klubą, o taip pat yra ir keletas juo besidominčių ekipų.

29-erių krepšininkas praėjusiame klubiniame sezone rinkdavo po 24,3 taško, 7,8 atkovoto kamuolio ir 5,8 rezultatyvaus perdavimo rodiklius.

Bruklino „Nets“

Bruklino ekipa per artėjantį sezoną didžiausią sumą turės skirti Beno Simmonso algai. Nors per pastaruosius kelerius metus 27-erių krepšininkas aikštėje leisdavo mažai laiko, per artėjantį sezoną australas susižers 37 mln. JAV dolerių. Panašu, kad ne visai pasiteisinusį 208 cm ūgio žaidėją „Nets“ bandys išmainyti, bet kol jis yra komandoje, jam mokamas didžiausias atlyginimas.

Praėjusiame NBA sezone krepšininkas per 42 rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 6,9 taško, atkovodavo po 6,3 kamuolio ir perduodavo po 6,1 rezultatyvaus perdavimo.

Atlantos „Hawks“

Daugiausiai Atlanto ekipoje per pastaruosius metus uždirbo komandos žvaigždė Trae'us Youngas. 25-erių amerikietis išliks daugiausiai uždirbančiu ekipos žaidėju iki pat 2027 m., kai baigsis jo susitarimas su komanda. Pagal galiojantį kontraktą su „Hawks“ komanda 188 cm ūgio krepšininkas 2023-2024 m. NBA sezone uždirbs 40 mln. JAV dolerių.

Visgi T. Youngas didžiausią atlygį komandoje gauna ne veltui. Amerikietis yra absoliutus Atlantos ekipos lyderis nuo 2018 m., kai komanda jį įsigijo mainuose su Dalaso „Mavericks“.

Praėjusiame NBA sezone krepšininkas vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 34 min., o per jas surinkdavo po 26,4 taško, 3,1 atkovoto kamuolio ir 10,1 rezultatyvaus perdavimo.

Čikagos „Bulls“

Didžiausią algą Čikagos ekipa moka amerikiečiui Zachui LaVine'ui, kurį desperatiškai norėjo išlaikyti komandoje. 28-erių krepšininkas artėjančiame sezone susižers 40 mln. JAV dolerių, tačiau tikimasi, kad būtent jis gali tapti „Bulls“ raktu į atkrintamąsias.

Visgi tokius pinigus žaidėjo išlaikymui „Bulls“ skyrė tik dėl didelio tikėjimo vieno iš savo praėjusio sezono lyderio jėgomis. Praeitame NBA sezone 196 cm ūgio krepšininkas fiksavo 24,9 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 4,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Hiustono „Rockets“

Fredas VanVleetas tik savo sunkaus darbo ir pastangų dėka tapo pelningiausią sutartį NBA istorijoje, sudariusiu naujokų biržoje nepakviestu žaidėju. Artėjančiame sezone Hiustono ekipa šiam krepšininkui sumokės solidžią 40 mln. JAV dolerių algą.

Primename, kad 29-erių F. VanVleetas dar 2016-aisiais neišgirdo savo pavardės naujokų biržoje, tačiau suteikti šansą nusprendė Toronto „Raptors“ ekipa. Ten gynėjas tapo svarbiu komandos žaidėju.

Praėjusiame sezone 183cm ūgio įžaidėjas fiksavo 19,4 taško, 4,2 atkovoto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Dalaso „Mavericks“

Vieną didžiausių NBA žvaigždžių Luka Dončičių savo rotacijoje turinti Dalaso komanda per artėjantį sezoną slovėnui sumokės 40 mln. JAV dolerių atlygį. Jeigu NBA neegzistuotų algų apribojimai „Mavericks“ šiam 24-erių krepšininku galėtų mokėti ir 100 mln. už jo paslaugas, kadangi L. Dončičiaus darbas aikštėje tiesiog fenomenalus. Ši komanda už 201 cm ūgio visiškai nepermoka, kadangi šis slovėnas yra vienas iš geriausių šių laikų krepšininkų pasaulyje.

Praėjusiame NBA sezone L. Dončičius fiksavo įspūdingą statistiką per rungtynes vidutiniškai pelnydamas 32,4 taško, atkovodamas 8,6 taško ir paduodamas 8 rezultatyvius perdavimus.

Tiesa, panašu, jog tai ne didžiausias atlygis, kurį gaus NBA žvaigždė. ESPN žurnalistas Bobby Marksas teigia, jog Dalaso „Mavericks“ žvaigždė taip puikiai žaidžia, kad ateityje gali tapti pirmuoju NBA žaidėju per sezoną uždirbsiančiu 70 mln. JAV dolerių.

Minesotos „Timberwolves“

Ne Karlas Anthony Townsas ar Anthony Edwardsas, o Rody Gobertas sėdi Minesotos atlyginimų piramidės viršuje. Didžiulį 5 metų trukmės ir 205 milijonų dolerių vertės kontraktą su Jutos „Jazz“ 2020 m. sudaręs prancūzas, 2022 m. tarpsezoniu buvo išmainytas į „Timberwolves“ ekipą. Atstovaudamas šiai ekipai artėjančiame sezone 31-erių R. Gobertas susižers 41 mln. JAV dolerių.

Praėjusiame NBA sezone 211 cm ūgio krepšininkas vidutiniškai rinkdavo 13,6 taško, 11,6 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Sakramento „Kings“

Iki šiol Domanto Sabonio atstovaujamoje „Kings“ ekipoje daugiausiai uždirbo vienas iš komandos lyderių De'Aaronas Foxas. Tačiau 211 cm ūgio lietuviui sudarius naują susitarimą su Sakramento ekipa JAV žiniasklaida skelbė, kad D. Sabonis padėjo parašą ant penkerių metų ir 217 milijonų (neatskaičius mokesčių) JAV dolerių vertės kontrakto.

Nors prieš sudarydamas naują kontraktą vienas ryškiausių Lietuvos krepšininkų su komanda dar turėjo metus galiojančią sutartį, tačiau klubas pasiūlė sudaryti kur kas pelningesnę sutartį, kuri galios iki 2028/2029 m. sezono pabaigos.

Tai reiškia, kad artėjančiame sezone 27-erių D. Sabonis susižers daugiau 43 mln. JAV dolerių, o tai yra didžiausias lietuvio su NBA klubu sudarytas kontraktas Lietuvos istorijoje.

Tiesa, kur kas pelningesnį kontraktą klubas žaidėjui pasiūlė ne be reikalo. Praėjusiame sezone legendinio Lietuvos krepšininko Arvydo Sabonio sūnus buvo vienas pagrindinių „Kings“ komandos vedlių. NBA rungtynėse krepšininkas vidutiniškai pelnydavo 18,9 taško, atkovodavo 12,2 kamuolio ir paduodavo 7 rezultatyvius perdavimus.

Los Andželo „Clippers“

Didžiausią „Clippers“ ekipos atlygį dalijasi du žaidėjai. Tiek Paulas George'as, tiek Kawhi Leonardas su komanda yra sudarė panašias sutartis ir artėjantį sezoną uždirbs po 45 mln. JAV dolerių. Nors šio dueto potencialas yra labai didelis, per pastaruosius pora sezonų traumos neleido jiems vesti komandos iki titulo.

33-ejų 206 cm ūgio P. George'as praėjusiame sezone buvo patyręs traumą, tačiau nepaisant to, vis tiek sužaidė 56 rungtynes per kurias pelnydavo po 23,8 taško, atkovodavo po 6,1 kamuolio ir paduodavo po 5,1 rezultatyvaus perdavimo.

Tuo tarpu K. Leonardas sužaidė dar mažiau rungtynių dėl sunkios traumos, tačiau per jas vidutiniškai rinkdavo 24,2 taško, 6,5 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Majamio „Heat“

Jimmy Butlerio kelias į NBA žvaigždės titulą nebuvo lengvas, tačiau dėl savo aistros ir ryžto siekti sėkmės jis nusipelno didelės sutarties. Būtent tokią sutartį jam suteikė Majamio ekipa, kuri artėjančiame sezone jam sumokės 45 mln. JAV dolerių.

Tiesa, „Heat“ komandoje 34-erių krepšininkas planuoja žaisti iki pat karjeros pabaigos. Primename, kad prie šios komandos 201 cm ūgio krepšininkas prisijungė 2011 m., kai naujokų biržoje „Bulls“ jį pakvietė 30 šaukimu.

Šiame klube jis žaidė iki 2017 m., vėliau buvo išmainytas į Minesotos „Timberwolves“. 2018-19 m. sezoną Butleris praleido Filadelfijos „76ers“, o nuo tol rungtyniauja Majamyje.

Praeitame sezone J. Butleris vidutiniškai pelnydavo po 24 taškus, atkovodavo 6 kamuolius ir paduodavo po 5,5 rezultatyvaus perdavimo.

Milvokio „Bucks“

Didžiausia Graikijos krepšinio žvaigždė Giannis Antetokounmpo artėjančiame sezone „Bucks“ ekipoje taip pat uždirbs 45 mln. JAV dolerių. Tiesa, trečią sezoną Milvokio ekipoje rungtyniausiantis 211 cm ūgio graikas dar neapsisprendė dėl savo ateities ir nežinia ar pratęs kontraktą su šia komanda.

Du kartus lygos MVP ir vienas geriausių NBA žaidėjų apskritai, praeitame sezone prie komandos prisidėdavo vidutiniškai pelnydamas po 30,7 taško, atkovodamas po 11,8 kamuolio ir perduodamas 5,7 rezultatyvaus perdavimo.

Tačiau tai ne vienintelis Milvokio komandos narys, kuris artėjantį sezoną uždirbs 45 mln. JAV dolerių sumą. Po neseniai įvykusių mainų prie komandos prisijungė 191 cm ūgio Damianas Lillardas, kuris dar turėjo galiojančią sutartį su Portlando „Trail Blazers“, būtent todėl pastarasis uždirbs 45 mln., kurie buvo nurodyti sutartyje.

Praėjusiame sezone Portlande rungtyniavęs 33-ejų amerikietis vidutiniškai pelnydavo 32,2 taško, atkovodavo 4,8 kamuolio ir rinkdavo 7,3 rezultatyvaus perdavimo.

Denverio „Nuggets“

Daugelis krepšinio analitikų sutinka, kad Nikola Jokičius šiuo metu yra geriausias NBA krepšininkas. Tai puikiai atspindi ir jo atlygyje, kadangi Denverio klubas šiam krepšininkui artėjančiame sezone sumokės 47 mln. JAV dolerių, o tai vienas iš didžiausių atlyginimų visoje lygoje.

Primename, kad 28-erių serbas praėjusiame sezone buvo vienas iš „Nuggets“ vedlių atvedusių ekipą iki NBA trofėjaus.

Praeitame NBA sezone 208 cm ūgio krepšininkas sužaidė 89 rungtynes per kurias vidutiniškai fiksavo 25,7 taško, 12,2 atkovoto kamuolio ir 9,8 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Los Andželo „Lakers“

Būdamas 38-erių LeBronas Jamesas vis dar laikomas vienu geriausių žaidėjų pasaulyje. Nors 203 cm ūgio krepšininkas jau yra milijardierius, tačiau per artėjantį sezoną uždirbs vieną didžiausių, 47 mln. JAV dolerių siekiančią algą.

Praėjęs sezonas L. Jamesui buvo jau 20-tas per karjerą NBA. Amerikietis jame per 36 minutes rinko po 27,9 taško, 8,7 atkovoto kamuolio ir 6,7 rezultatyvaus perdavimo.

Tiesa, praėjusį sezoną L. Jamesas tapo rezultatyviausiu visų laikų NBA krepšininku, aplenkdamas Kareemą Abdul-Jabbarą.

Filadelfijos „76ers“

Kantrybė Filadelfijos ekipai pagaliau atsipirko. Kaip 2016 m. prie komandos prisijungė 213 cm ūgio Joelis Embiidas, ekipa leido jam pora sezonų atsigauti po patirtų traumų, nes įžvelgė jame didelį potencialą. Jie buvo teisūs. Jis ne tik apdovanojo šią ekipą neįtikėtinu žaidimu, bet ir praėjusį sezoną tapo lygos MVP.

Ne veltui Prancūzijos ir JAV pilietybes turintis J. Embiidas per artėjantį sezoną uždirbs 47 mln. JAV dolerių.

Per praeitame sezone sužaistas 75 rungtynes J. Embiidas vidutiniškai rinko po 31,9 taško, 10,1 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvių perdavimų rodiklius.

Finikso „Suns“

Nors Finikso ekipa turi keturis žaidėjus, kurie uždirba po daugiau nei 30 mln. JAV dolerių, tačiau Kevinas Durantas yra daugiausiai uždirbantis šioje komandoje. 35-erių amerikietis yra ypač vertinamas už savo patirtį lygoje ir taip pat šis krepšininkas yra vienas rezultatyviausių visoje lygos istorijoje. 2023-2024 m. sezone 211 cm ūgio krepšininkas uždirbs 47 mln. JAV dolerių.

Praeitame klubiniame sezone vienas labiausiai patyrusių NBA žaidėjų pelnydavo po 29,1 taško, atkovodavo 7,1 kamuolio ir paduodavo 5,1 rezultatyvaus perdavimo.

Oklando „Golden State Warriors“

Geriausiu pasaulio snaiperiu dažnai įvardijamas Stephenas Curry yra geriausiai apmokamas „Golden State Warriors“ ekipos žaidėjas. Tiesa, amerikietis nuo pat savo karjeros pradžios NBA 2009 m., dar nėra žaidęs jokioje kitoje ekipoje apart Oklando komandos. Per pastaruosius aštuonerius metus 35-erių krepšininkas vilkėdamas „Golden State Warriors“ marškinėlius net keturis kartus tapo NBA čempionu.

Panašu, kad komanda vertina ne tik išskirtinius 191 cm ūgio amerikiečio sugebėjimus, bet ir jo ištikimybę klubui ir per artėjantį sezoną jam išmokės didžiausią algą NBA, kuri sieks 51 mln. JAV dolerių sumą.

Praeitame klubiniame sezone Oklando komandos žvaigždė S.Curry per rungtynes aikštėje praleisdavo po 34 min. ir pelnydavo 29,6 taško, atkovodavo 5,9 kamuolio ir paduodavo 6,2 rezultatyvaus perdavimo.