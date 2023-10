Artėja prie „Formulės 1“ titulo: Verstappenas Katare iškovojo „pole“ poziciją

Antra vieta kurį laiką džiaugėsi britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:24.074), tačiau praėjus kelioms minutėms po finišo teisėjai pranešė, kad britas išvažiavo už trasos ribų. Jis trečioje kvalifikacijos dalyje liko be greitojo rato, todėl sekmadienį startuos tik 10-as. Po L.Norriso nesėkmės į antrą vietą pakilo kitas britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:24.219), į trečią – australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:24.228). Visgi, dar po kelių minučių buvo ištrintas ir O.Piastri geriausias ratas. Tada į trečią vietą pakilo britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“, 1:24.305).

Lando Norris crossed the line in P2 👀



But the Briton exceeded track limits and will start P10 😖#F1 #QatarGP pic.twitter.com/iM9pPOdxKV REKLAMA REKLAMA October 6, 2023

Dar pirmoje kvalifikacijos dalyje G.Russellas įsiutino M.Verstappeną, kai pasimaišė čempiono kelyje. Olandas tada išvadino britą idiotu.

Staigmenų netrūko antroje kvalifikacijos dalyje. Vos 12-ą vietą užėmė ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“, 1:25.328), o meksikiečio Sergio Perezo („Red Bull“, 1:25.462) geriausias rezultatas buvo ištrintas dėl išvažiavimo už trasos ribų, o tai jį nubloškė į 13-ą poziciją.

REKLAMA

REKLAMA

Vėl itin lėtas buvo kanadietis Lance‘as Strollas. „Aston Martin“ pilotas užėmė vos 17-ą vietą (1:26.345) ir vėliau garaže nevaldė emocijų.

M.Verstappenas su 400 taškų dominuoja pilotų įskaitoje ir jau šeštadienį sprinto lenktynėse gali užsitikrinti pasaulio čempiono titulą. Tam jam užtenka šeštadienį patekti į pirmąjį 6-uką. Net jei M.Verstappeną šeštadienį ištiktų visiška nesėkmė, jis galėtų tapti čempionu, jei S.Perezas (223) nepatektų į trejetuką. Trečią vietą čempionate užimantis L.Hamiltonas (190) nebeturi net ir teorinių vilčių iškovoti šių metų titulą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Konstruktorių taurę jau yra užsitikrinusi „Red Bull“ (623). Dėl antros vietos kovoja „Mercedes“ (305) bei „Ferrari“ (285).

Šeštadienis Katare bus skirtas sprintui. 16 val. vyks sprinto kvalifikacija, o 20.30 val. – sprinto lenktynės.

Pagrindinės savaitgalio lenktynės tradiciškai vyks sekmadienį. Jų pradžia – 20 val.