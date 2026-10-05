Paaiškėjo Lietuvos vasaros biatlono čempionai: moterų varžybose užfiksuota staigmena

Pirmą kartą Lietuvos čempionės titulą iškovojo moterų bendro starto lenktynes laimėjusi Lukrecija Daugirdaitė. 21-erių Vilniaus „Instinkto“ atstovė suko penkis baudos ratus (šaudymas 1+0+2+2) bei 39,2 sek. pranoko Nataliją Kočerginą (3+1+2+3) ir 1 min. 2,3 sek. – Sarą Urumovą (1+1+3+0). Abi pastarosios biatlonininkės praėjusią žiemą atstovavo Lietuvai žiemos olimpinėse žaidynėse.
„Turėjau nuojautą, kad šiandien gali būti mano diena. Sprinte sekėsi šiek tiek sunkiau, bet antrą dieną dažniausiai jaučiuosi geriau. Su šaudymu, ypač gulint, visai gerai susitvarkiau. Apskritai man labai patinka masinis startas, ypač, kai su komandos narėmis galima važiuoti ilgai, palaikyti gerą tempą ir mums tai šiandien pavyko“, – komentavo L. Daugirdaitė.
Prie moterų rinktinės vilnietė prisijungė tik praėjusiais metais bei dalyvavo IBU taurės varžybose. Beje, Lukrecijos sesuo – karjerą jau baigusi Gabrielė Leščinskaitė – yra 2022 metų Pekino olimpinių žaidynių dalyvė.
„Man labai reikėjo šiandienos starto, kad pasistūmėčiau, pergalė galbūt suteikė daugiau pasitikėjimo, nes paskutinėse stovyklose buvo kiek sunkiau sportuoti. Aukštikalnės, krūvis, bet smagu, kad yra palaikymas, stengiamės viena dėl kitos, treneriai irgi dėl mūsų stengiasi, tai manau, kad skirtumas (nuo komandos lyderių – aut. past.) toliau tik mažės“, – sakė L. Daugirdaitė.
Sprinto rungtyje čempione tapo visaginietė N. Kočergina (2+2), 54,5 sek. pranokusi L. Daugirdaitę (2+2) ir 3 min. 52,6 sek. – Justę Umbrasaitę (2+3). 41-erių N. Kočergina medalius Lietuvos čempionatuose skina jau 16 metų.
„Statistikos nesuvedinėju, bet kiekvienais metais pasiseka tapti čempione. Šiemet net neplanavau startuoti čempionate, nes prieš grįžimą į Lietuvą iš stovyklos pagavau virusiuką ir buvau apsirgusi. Prieš čempionatą beveik nesitreniravau, bet į startą išėjau, nes vis tiek svarbios varžybos ir reikia jaunimui rodyti pavyzdį. Su riedslidėmis gal ir gerai atrodau, bet su šaudymu reikia susitvarkyti“, – teigė N. Kočergina.
Vyrų sprinto rungtyje nugalėtoju tapo Nikita Čigak (1+1), 29,5 sek. pranokęs Vytautą Strolią (3+1) bei 1 min. 30,6 sek. – Maksimą Fominą (2+2). Tuo tarpu sekmadienį vykusiose bendro starto lenktynėse ant aukščiausio apdovanojimų pakylos laiptelio sugrįžo V. Strolia: penkis baudos ratus sukęs anykštėnas (0+1+2+2) 6,2 sek. pranoko M. Fominą (0+2+1+1) ir 1 min. 3 sek. – N. Čigaką (1+1+3+1).
V. Strolia Lietuvos vasaros biatlono čempiono titulą iškovojo septintą kartą per pastarąjį dešimtmetį.
„Skaičiuoti neskaičiuoju, bet nemažai gaunasi tų čempiono titulų. Smagu, kad pavyksta išlaikyti šį vardą. Kiekvienos varžybos yra svarbios, aš visą laiką pastatau save į tokias vėžias, kad reikia stengtis maksimaliai, nesvarbu svarbesnės varžybos ar ne. Šiandien irgi buvo ne išimtis, tikrai stengiausi dėl pergalės. Pavyko, džiugu, kiekvienas laimėjimas pradžiugina“, – šyptelėjo V. Strolia.
Anykštėnui čempionatas Ignalinoje tapo paskutinėmis vasaros sezono varžybomis. Spalio 17-18 dienomis Miunchene (Vokietija) vyksiančiame IBU „Loop One Festival“ Lietuvai atstovaus N. Kočergina ir N. Čigak.
„Ši vasara tikrai skiriasi nuo praeitų, sakyčiau, kad į teigiamą pusę. Pažiūrėsime, kaip žiemą, dar anksti sakyti. Emociškai ir fiziškai jaučiuosi gana gerai ir tikiuosi, kad iki žiemos pavyks sudėlioti tuos trūkstamus pliusiukus, kad būtų viskas gerai su šaudymu ir fiziniu pasiruošimu. Šiaip vasarą vertinčiau tikrai neblogai, ta nauja metodika treniravimo sistemoje, kad turiu daugiau laisvumo procese, man visai patinka. Darbo išlieka tiek pat, gal net dar daugiau, bet iš esmės tikrai patenkintas“, – sakė V. Strolia.
Lietuvos biatlono čempionate sužibėjo ir jaunasis talentas: 15-metis kaunietis Andris Draudvila pranoko visus U21, U19, U17 grupių varžovus bei bendro starto lenktynėse finišavo penktas – iškart už keturių vyrų rinktinės lyderių.
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