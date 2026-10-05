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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Intriguojantį „Pietinia“ derbį laimėję „Baltrex-Šiauliai“ išplėšė kelialapį į pusfinalį

2026-10-05 13:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-05 13:07
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Savaitgalį finišavo Baltijos regbio „Top“ lygos reguliarusis sezonas, po kurio tapo aiškios keturios komandos, tęsiančios kovą dėl trofėjaus bei medalių.

Algirdo Kryževičiaus nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (9)

Savaitgalį finišavo Baltijos regbio „Top“ lygos reguliarusis sezonas, po kurio tapo aiškios keturios komandos, tęsiančios kovą dėl trofėjaus bei medalių.

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0

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Baltijos regbio „Top“ lyga

Įprastai dėl aukščiausių pozicijų kovojantys Šiaulių regbio grandai „Baltrex-Šiauliai“ ir „Vairas-Kalvis-Jupoja“ šiame sezone prarado daugybę taškų ir paskutiniame ture tarpusavyje susigrūmė dėl paskutinio kelialapio į pusfinalį. Intriguojančiame „Pietinia“ derbyje pergalę 23:10 (9:7) šventė ir į pusfinalį prasibrovė „Baltrex-Šiauliai“.

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Kaip ir tikėtasi, rungtynės prasidėjo kieta ir įtempta kova. Pirmą pusvalandį nebuvo pelnyta žeminimų, bet žaidybinį pranašumą turėjo „Baltrex-Šiauliai“. Jie provokavo varžovų pražangas ir rinko taškus baudos smūgiais. Tris tikslūs Arno Prielaido spyriai leido „Baltrex-Šiauliams“ pirmauti 9:0.

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Visgi kėlinio pabaigoje „Vairas“ ėmė spausti varžovus ir galiausiai Donatas Vilimavičius prispaudė kamuolį varžovų įskaitiniame plote, o Airidas Garbunovas atliko tikslų realizacijos smūgį. Kėlinys baigėsi itin nemaloniu žaidėjų susidūrimu, po kurio galvos traumą patyrė ir į ligoninę buvo išvežtas „Baltrex-Šiaulių“ žaidėjas Armandas Stebrovič.

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Antrojo kėlinio pradžioje D. Vilimavičius baudos smūgiu išvedė „Vairą-Kalviį-Jupoją“ į priekį 10:9, tačiau tuo pačiu tai buvo paskutiniai „vairiečių“ taškai.

56-ąją min. Matas Miežys pelnė žeminimą ir sugrąžino pranašumą „Baltrex‘ui“, o 67-ąją min. tai pat rezultatyvia ataka pasižymėjo Justas Grigalaitis. A. Prielaido ir M. Miežio realizacijos smūgiai taip pat buvo tikslūs ir „Baltrex-Šiauliai“ laimėjo išgyvenimo rungtynes.

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„Pabaigoje jau pavyko pasimėgauti rungtynėmis, bet pradžioje, bent jau man, šiek tiek trūko kvapo ir motyvacijos. Po to ekipa įsivažiavo, pradėjome žaisti komandiškai, daugiau kalbėtis. Pabaigoje viskas gerai gavosi natūraliai. Labai džiaugiamės pergale“, – sakė „Baltrex-Šiaulių“ žaidėjas Arnas Avlosevičius.

Praėjusių metų lygos vicečempionės „Vairo-Kalvio-Jupojos“ treneris Gediminas Marcišauskas apgailestavo dėl didelio klaidų kiekio, kuris ir neleido pasiekti norimo rezultato.

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„Žaisti tokios svarbos mačą su tiek klaidų yra tiesiog neįmanoma. Tai jau buvo nuosprendis. Ten, kur įprastai būna mūsų stiprybė, šįkart atrodėme labai silpnai. Prarasti vaikiški kamuoliai, visai nesusitvarkėme su užribiais. Laimėjo geresnė komanda, o mums reikia išmokti pamokas“, – teigė G. Marcišauskas.

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Pergalingai reguliarųjį sezoną užbaigė be pralaimėjimų žygiuojanti čempionė „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) ekipa. Ji namuose 71:17 (35:10) nepaliko vilčių šeštoje pozicijoje likusiam Kauno „Ąžuolui“.

Kauniečiai sėkmingiau pradėjo rungtynes ir išsiveržė į priekį 7:0. Visgi labai greitai Latvijos klubas rezultatą išlygino ir vėliau, įjungę čempionišką pavarą, tiesiog dominavo aikštėje likusį rungtynių laiką.

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„Žinoma, jau ruošiamės pusfinaliui. Šįkart žaidėme be jokio spaudimo, o pusfinalyje jis jau bus didelis. Džiugu, kad pavyksta laikytis disciplinos, todėl dabar svarbiausia bus išlaikyti savo stiprybes ir padirbėti su silpnosiomis pusėmis“, – sakė „Livonia“ treneris Neilas Johnsonas.

„Livonia“ daug geriau išnaudojo savo progas ir tas atsispindi rezultate. Rungtynių pradžia įžiebė nedidelę kibirkštį, tačiau tos iniciatyvos neišlaikėme. Sieksime dabar lipdyti naują kolektyvą ir sieksime įtraukti naujų jaunų žaidėjų“, – kalbėjo žaidžiantysis „Ąžuolo“ treneris Tautvydas Mažylis.

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Kitose turo rungtynėse lygos debiutantai Stokholmo „Exiles“ (Švedija) regbininkai namuose susitiko su Vilniaus „Geležinio vilko“ komanda. Šis susitikimas lėmė, kuri iš šių komandų reguliarųjį sezoną užbaigs antroje pozicijoje.

Atkakli turnyro lentelės kaimynų dvikova baigėsi „Exiles“ pergale 21:17 (14:10).

Šeimininkai pirmieji pelnė žeminimą ir pirmavo 7:0, bet vilniečiai vėliau grumėsi kaip lygūs su lygiais ir po baudos smūgio bei žeminimo išsiveržė į priekį 8:7. Pirmo kėlinio pabaigoje švedai vėl susigrąžino persvarą (14:10).

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Antrajame kėlinyje „Geležinis vilkas“ dar sykį pralaužė varžovų gynybą ir persvėrė rezultatą savo naudai (17:14). Visgi lemiama ataka priklausė „Exiles“ klubui – likus keletai minučių iki mačo pabaigos švedai pelnė pergalingą žeminimą.

„Buvo permainingos ir sunkios rungtynės, todėl vilniečiai mums buvo didelis iššūkis. Neabejojame, kad dar sunkesnis mūšis mūsų lauks po savaitės. Šiose rungtynėse turėjome problemų su kontaktiniu žaidimu bei užribiais, todėl turėsime padirbėti, kad grįžtume stipresni“, – pabrėžė „Exiles“ treneris Chema Bohorquezas.

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„Sunkios rungtynės – tokios, kokių ir tikėjomės. Siekėme susikoncentruoti ties savo komanda ir parodyti geriausią žaidimą, kokį galime. Gaila, kad neišnaudojome savo šansų – darėme sau nebūdingų klaidų. Dėl to rezultatas galėjo būti geresnis, bet reikia pagirti ir varžovus. Jie žaidė gerai, buvo fiziškai stiprūs. Lauksime dar vieno tarpusavio mūšio jau pusfinalyje“, – kalbėjo žaidžiantysis „Geležinio vilko“ treneris Dovydas Taujanskas.

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Geriausiais turo žaidėjais pripažinti Arnas Avlosevičius („Baltrex-Šiauliai“), Donatas Vilimavičius („Vairas-Kalvis-Jupoja“), Davids Židelis („Baltic XL-Livonia“), Karolis Liaukus („Ąžuolas“), Anthony Rafael („Exiles“) ir Vakaris Perliba („Geležinis vilkas“).

Galutinė reguliariojo sezono turnyro lentelė:

1. „Baltic XL-Livonia“ 27 tšk.

2. Stokholmo „Exiles“ 20

3. Vilniaus „Geležinis vilkas“ 18

4. „Baltrex-Šiauliai“ 14

5. Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ 12

6. Kauno „Ąžuolas“ 9

7. „Šiauliai-Exto“ -1.

Pusfinalio rungtynės vyks jau šeštadienį. 14 val. „Baltic XL-Livonia“ namuose susitiks su „Baltrex-Šiauliais“, o 16 val. Vilniuje „Geležinis vilkas“ grumsis su „Exiles“.

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