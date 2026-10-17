Paaiškėjo, kiek galėjo uždirbti Ernesta Kareckaitė po lygiųjų UFC turnyre

Tokį įvertinimą pateikė portalas „UFCalendar“, tačiau tai nėra oficialiai paskelbti duomenys. UFC kovotojų kontraktų sąlygos ir tikslios išmokos viešai neatskleidžiamos, todėl pateiktos sumos yra portalo prognozės.
E. Kareckaitės kova su Melissa Gatto baigėsi lygiosiomis. Portalo skaičiavimu, lietuvės bazinis atlygis už dalyvavimą turnyre galėjo siekti apie 31 tūkst. dolerių. Ši suma pateikta be papildomų premijų, kadangi E. Kareckaitės pergalės nepasiekė, taip pat negavo premijos, skiriamos už vieną geriausių vakaro pasirodymų.
Labai panašiai įvertintas ir M. Gatto uždarbis. Teigiama, kad brazilė už kovą prieš lietuvę gavo 34 tūkst. JAV dolerių.
Daugiausiai uždirbusiu turnyro kovotoju tapo Brendanas Allenas, kurio bendras uždarbis, įskaitant 100 tūkst. dolerių premiją, galėjo siekti apie 434 tūkst. dolerių.
Andre Fili galėjo uždirbti apie 280 tūkst. dolerių, o Niko Price'o honoraras įvertintos maždaug 183 tūkst. dolerių, įskaitant 25 tūkst. dolerių premiją už pergalę anksčiau laiko.
Tarp 24 turnyro dalyvių E. Kareckaitė pagal uždarbį užėmė 14-ą vietą. Mažiausiai – po 17 tūkst. JAV dolerių – gavo Otari Tanzilovi ir RJ Harrisas.
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