Paaiškėjo ateinančio sezono NBA tvarkaraštis

Tuomet bus sužaistos pirmosios dvejos naujojo sezono rungtynės. NBA čempionai, Denverio „Nuggets“ krepšininkai, susikaus su Los Andželo „Lakers“ klubu, o Finikso „Suns“ išbandys jėgas su San Fransisko „Golden State Warriors“ komanda.

Tuo tarpu Jono Valančiūno sezonas prasidės naktį iš spalio 25-osios į 26-ąją dieną. Lietuvis kartu su Naujojo Orleano „Pelicans“ Memfyje susikaus su vietos „Grizzlies“ ekipa.

Save the date! 📅



The 2023-24 regular season tips off on Tuesday, October 24. #KiaTipOff23



For more info

➡️ https://t.co/jwGNUPGoOn pic.twitter.com/MuQNq4GT9i

