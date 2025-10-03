P.Jankūnas: apie santykius su savivaldybe, sirgalių boikotą ir mokamą atlyginimą A.Trinchieri

Klubas ateinančiam sezonui yra numatęs 21,7 milijono eurų biudžetą, o žaidėjų algoms bus skirta 14,4 milijono eurų.
– Esate buvęs klube sunkiausiais laikais. Nekeista kalbėti apie tokį biudžetą ir esamą komandos sudėtį?
– Keista. Ta patirtis didelė ir buvo sunkių momentų, bet smagu, kad komandos ir visos organizacijos kovotojų dvasia leido išlikti sunkiais laikais ir pasiekti tokius rezultatus, kur tuo metu nebūtume net pagalvoję. Tikime, kad komanda konkurencinga ir galime pasiekti išsikeltus tikslus.
– Sezono metu gali būti traumų. Kokią dalį biudžeto esate suplanavę galimiems papildymams?
– Nesame apdrausti nuo traumų. Tik norėtųsi, kad būtų mažiau turbulencijos su atvykimais ir išvykimais. Kol kas stebime situaciją ir jeigu matysime, kad reikia stiprintis, tuomet tai ir padarysime.
– Buvo partnerystė su turkų klinika, kuri greitai pasibaigė. Kokias pamokas pasiimate iš tarpsezonio?
– Pasirašymas su turkų klinika buvo klaida ir tai pripažinome. Ateityje stengsimės visapusiškai patikrinti visus partnerius.
– Kaip pavyko nutraukti sutartį su A.Trinchieri? Ar jam mokama visas atlyginimas ir kaip tai keistųsi, jeigu jis gautų naują darbą?
– Turime galiojantį kontraktą su Andrea Trinchieri ir turėsime gerbti sąlygas. Jis akcentuoja, kad nori dirbti šį sezoną. Kai jis pasirašys kontraktą su kitu klubu, sąlygos keisis.
– Kaip pavyko rasti kompromisą su GWB?
– Buvo daug pokalbių ir jie vyko konstruktyviai. Paskutinis pokalbis buvo tikrai kokybiškas. Aptarėme daug temų ir susikaupusius skaudulius. Smagu, kad GWB grįžta į areną, nes komandai to palaikymo tikrai reikia ir GWB sukuria nuostabią atmosferą. Manau, kad tai, ką aptarėme, ta kryptimi ir judėsime toliau.
– Kurią iš iškeltų GWB problemų laikote svarbiausia ir kaip tai vertinti?
– Daug temų paliesta, bet norėčiau tai pasilikti viduje, ką mes aptarėme.
– Kiek skausmingas buvo kontrakto nutraukimas su turkų klinika?
– Klubas tiesiog negavo galimų pajamų. Sakyčiau, jog ta situacija buvo skausmingesnė morališkai, o ne finansiškai.
– Eurolygoje šį sezoną 20 komandų. Kaip žvelgiate į plėtrą ir ar tai apsunkina pasirengimą?
– Plėtra pasirengimo neapsunkina, labiau apsunkina Europos čempionatas. Komanda susirinko pilna sudėtimi tik pasirengimo pabaigoje. Eurolyga turi plėstis ir ypač į tokias rinkas, kaip artimieji rytai, kur yra didžiulis potencialas ir galimybės. Negali Eurolyga būti užsidarius.
– Kaip žiūrite į Izraelio komandų situaciją?
– Stebime situaciją. Matėte Eurolygos vadovų pranešimą. Bendraujame su Eurolyga ir tikimės, kad situacija išsispręs bei nereiks pereiti prie pašalinimų.
– Kaip žvelgiate į sirgalių keliamus klausimus dėl bilietų kainų?
– Kainų kilimas buvo ženklesnis pirmajam mačui. Tai yra sezono atidarymo rungtynės ir atvyksta čempionai. Šventiniu laikotarpiu taip pat kainos yra didesnės. Yra rungtynių, kur kainos liko gana panašios arba paaugo nestipriai.
– Minėjote, kad pajamos galėtų siekti 18,8, o sąnaudos virš 21 milijono. Likutis iš pernai?
– Taip, norime pasidžiaugti, kad keli pastarieji sezonai buvo sėkmingi finansiškai ir tą likutį investuojame į šio sezono komandą.
– Kaip atrodo „Žalgirio“ biudžetas kitų Eurolygos komandų kontekste?
– Ne visos komandos pristatė biudžetus, bet įsivaizduoju, kad esame per viduriuką.
– Kaip žvelgiate į lažybų bendrovių reklamos situaciją Lietuvoje. Kiek tai turi įtakos klubo finansams?
– Mums tai nėra taip svarbu, nes neturime pavadinime lažybų bendrovės, bet ilgesnėje perspektyvoje tai gali mums turėti įtakos. Vienas iš mūsų partnerių yra lažybų bendrovė ir įneša nemažą dalį į mūsų biudžetą. Tikimės, kad tai išsispręs ir atsiras aiškumo. Dabar daug pilkos zonos, daug neaiškumų ir visi ieško variantų, kaip prisitaikyti prie tų suvaržymų.
– Buvo minčių įsileisti partnerį į pavadinimą?
– Nebuvo.
– Ar manote, kad GWB pyktis buvo tai, ko nusipelnė klubas?
– Nežinau, ar buvo vertas. Jie turi savo nuomonę tam tikrais klausimais, o mes esame pasiruošę bendravimui. Tai ir įvyko. Situacijų matymo kampų suvienodinimas leido jiems grįžti į areną ir palaikyti komandą.
– Š.Jasikevičius minėjo, kad klubas artėja prie elito. Kuo labiausiai norite pasidžiaugti?
– Džiaugiuosi, kad organizacija auga, atsiranda stabilumas ir deda didelius žingsnius į priekį. Tai padeda žaidėjus patikėti mūsų vizija ir verčia juos atvykti į klubą bei patikėti mūsų tikslais. Visi žaidėjai akcentuoja Lietuvos krepšinio kultūrą ir nori ją pajausti.
– Ar neatvėso santykiai su miesto savivalda? Ar siunčiate pakvietimus į rungtynes?
– Santykiai yra geri, bendraujame ir kvietimus siunčiame. Visvaldas yra didelis sirgalius ir kai gali apsilanko rungtynėse.
Į sportinės dalies klausimus atsakė klubo sporto direktorius Gediminas Navickas.
– Šimtą tūkstančių numatyta dar gauti iš perėjimų be A.Smailagičiaus. Turite omenyje jaunimo perėjimus?
– Taip. Galimai tai gali būti ir iš jaunimo.
– Kokios jaunimo į NCAA išvykimo sąlygos?
– Visko neišpasakosiu, tai yra ganėtinai konfidencialu. Mes vieni iš pirmų supratome, kad NCAA nėra priešai, o gali būti mūsų partneriais. Mūsų tikslas, kad žaidėjai gautų dėmesį iš geriausių universitetų ir gavę geriausias sąlygas ten, grįžtų į klubą. Mes gauname kompensacijas, bet jos nėra didelės. Tai yra žingsnis į priekį. Niekada nesakau, kad „Žalgiris“ uždirba iš to, tai yra nedidelė dalis kompensacijos į mūsų investicijas. Per ketverius metus aplankėme daug pajėgių turnyrų, kurie yra aukščiausio lygio. Tad tie gaunami pinigai yra investuojami atgal.
– Kokie faktoriai nulėmė A.Trinchieri atleidimą?
– Mes turėjome kitokią viziją, kaip komanda turi ir gali žaisti, apie visą potencialą, augimą. Negaliu sakyti, kad tai kritiniai momentai. Ir LKL finalai, ir Eurolygos sezonas padiktavo sprendimą, kad norime keisti trenerį.
– Ar žaidėjų kontraktai apdrausti?
– Šiemet žaidėjų nedraudžiame. Toliau diskutuojame su draudimo kompanijomis ir turime konkrečius skaičius bei galimybes drausti. Šiam momentui nesame apdraudę, bet diskutuojame apie tai organizacijos viduje.
– Kurių kitų komandų pasirengimas nustebino labiausiai?
– Labai sunku pasakyti. Kai vykome į pirmas rungtynes, buvo klausimai, kaip atrodysime patys, nes turėjome gal tik penkias treniruotes. Yra sudėtys ant popieriaus, kur daug stiprių komandų kaip „Fenerbahče“, „Anadolu Efe“, „AS Monaco“, bet dar niekas neaišku. Laukia intriguojantis sezonas. Kaip tos komandos atrodys, matysime aikštėje. Iš papildymų išskirčiau „Anadolu Efes“, kur viskas tikrai atrodo neblogai, bet visuomet būna traumų, kitų niuansų. Patys laukiame sezono, o dėl Europos čempionato buvo limituotos galimybės matyti komandas.
– Ar nebuvo minčių pasiūlyti kontraktą D.Motiejūnui tarpsezoniu?
– Neturėjome informacijos tarpsezoniu, kad jis norėjo palikti Monaką. Prieš dvejus metus kalbėjomės. Dabar jau jis pasirašė kontraktą su Belgrado klubu.
