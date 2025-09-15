Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Olimpinis čempionas Cole’as Hockeris brovėsi pro varžovus ir buvo diskvalifikuotas iš pasaulio čempionato

2025-09-15 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 21:37

JAV olimpinis 1500 m čempionas Cole’as Hockeris pirmadienį buvo diskvalifikuotas iš pasaulio čempionato pusfinalio po to, kai paskutinėje tiesiojoje likus maždaug 100 metrų jėga prasiveržė pro varžovų būrį.

Cole’as Hockeris | Scanpix nuotr.

JAV olimpinis 1500 m čempionas Cole’as Hockeris pirmadienį buvo diskvalifikuotas iš pasaulio čempionato pusfinalio po to, kai paskutinėje tiesiojoje likus maždaug 100 metrų jėga prasiveržė pro varžovų būrį.

0

C. Hockeris buvo uždarytas vidinėje pusėje ir neturėjo kur pasukti – lygiai taip, kaip ir per olimpines žaidynes prieš metus. Jis pamatė menką tarpą ir prasiveržė, kontaktuodamas su vokiečiu Robertu Farkenu, o tuomet išsiveržė į priekį ir finišavo antras. R. Farkenas, kuriam, panašu, buvo sutrikdytas ritmas, galiausiai užėmė 10-ąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

24-erių bėgikas buvo diskvalifikuotas dėl „stumdymosi“, kurį Pasaulio lengvosios atletikos federacija apibrėžia kaip „fizinį kontaktą su kitu ar kitais sportininkais vieną ar kelis kartus, dėl kurio įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba sukeliama žala ar pavojus jiems ar kitiems sportininkams“.

Po bėgimo C. Hockeris paaiškino savo sprendimą.

„Situacija buvo ankšta, ieškojau bet kokio tarpo, kokį tik galėjau rasti, – sakė C. Hockeris. – Stengiausi prasibrauti kiek įmanoma švariau, bet žinojau, kad visi iš paskos įeis labai greitai.

Buvau šiek tiek įstrigęs. Esu buvęs tokioje pozicijoje ne kartą ir stengiausi išlikti ramus. Pasitikiu savo instinktais ir tiesiog bandau prasiskverbti kiek tik galiu.“

Šįkart instinktai nesuveikė, o JAV komandos apeliacija buvo atmesta.

Greičiausią rezultatą pusfinalyje pademonstravo olandas Nielsas Larosas (3 min. 35.50 sek.), antras liko britas Joshas Kerras (3 min. 34.53 sek.), o trečias – britas Jake‘as Wightmanas (3 min. 34.56 sek.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

