Olimpinis čempionas Cole’as Hockeris brovėsi pro varžovus ir buvo diskvalifikuotas iš pasaulio čempionato

C. Hockeris buvo uždarytas vidinėje pusėje ir neturėjo kur pasukti – lygiai taip, kaip ir per olimpines žaidynes prieš metus. Jis pamatė menką tarpą ir prasiveržė, kontaktuodamas su vokiečiu Robertu Farkenu, o tuomet išsiveržė į priekį ir finišavo antras. R. Farkenas, kuriam, panašu, buvo sutrikdytas ritmas, galiausiai užėmė 10-ąją vietą.
24-erių bėgikas buvo diskvalifikuotas dėl „stumdymosi“, kurį Pasaulio lengvosios atletikos federacija apibrėžia kaip „fizinį kontaktą su kitu ar kitais sportininkais vieną ar kelis kartus, dėl kurio įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba sukeliama žala ar pavojus jiems ar kitiems sportininkams“.
Po bėgimo C. Hockeris paaiškino savo sprendimą.
„Situacija buvo ankšta, ieškojau bet kokio tarpo, kokį tik galėjau rasti, – sakė C. Hockeris. – Stengiausi prasibrauti kiek įmanoma švariau, bet žinojau, kad visi iš paskos įeis labai greitai.
Buvau šiek tiek įstrigęs. Esu buvęs tokioje pozicijoje ne kartą ir stengiausi išlikti ramus. Pasitikiu savo instinktais ir tiesiog bandau prasiskverbti kiek tik galiu.“
Šįkart instinktai nesuveikė, o JAV komandos apeliacija buvo atmesta.
Greičiausią rezultatą pusfinalyje pademonstravo olandas Nielsas Larosas (3 min. 35.50 sek.), antras liko britas Joshas Kerras (3 min. 34.53 sek.), o trečias – britas Jake‘as Wightmanas (3 min. 34.56 sek.).
Here is the contact being reviewed on the Cole Hocker DQ pic.twitter.com/FMmT7ngd5j https://t.co/GaTAKlbFiE— Chris Chavez (@ChrisChavez) September 15, 2025
Hocker haciendo contorsionismo . Se mete por el medio por donde no había sitio. pic.twitter.com/5RCLPt4pa5— Óscar Fdez. (@gabyandersengz) September 15, 2025
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!