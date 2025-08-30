Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Oficialu: M.Echodas keliasi į Eurolygą palikusį klubą

2025-08-30 12:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 12:10

Naują klubą rado praėjusį sezoną traumų itin ribotas Martynas Echodas.

M.Echodas keliasi į Vokietiją (FIBA nuotr.)

Naują klubą rado praėjusį sezoną traumų itin ribotas Martynas Echodas.

0

Apie vienerių metų kontraktą su 27-erių 206 cm ūgio lietuviu paskelbė Berlyno ALBA, tarpsezoniu persikėlusi į FIBA Čempionų lygą.

Manisos BBSK sudėtyje M.Echodo sezonas buvo trumpas – vos 14 sužaistų mačų ir dėl traumos jis nebežaidė nuo gruodžio pabaigos.

FIBA Čempionų lygoje M.Echodas per 28 minutes įmesdavo 15,4 taško, atkovodavo 8,2 kamuolio, atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 17,6 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turkijos pirmenybėse jo statistika siekė 13,7 taško, 7,4 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvų perdavimą ir 15,9 naudingumo balo per 27 minutes.

Anksčiau M.Echodas buvo siejamas su Atėnų AEK, kur galėjo rungtyniauti net trys lietuviai.Vis dėlto komandoje nuo praėjusio sezono liko Mindaugas Kuzminskas, o komandą dominęs Lukas Lekavičius neįveikė medicininės patikros.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

