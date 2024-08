Nuo įspūdingų pergalių iki trukdančio vyriško pasididžiavimo: epizodai iš Paryžiaus, kurių pasaulis nepamirš

Nuo skandalų bokse iki trikdžiu tapusio lytinio organo ar sunkiai įsivaizduojamo laiko nulemiančio pergalę. Įspūdingų epizodų Paryžiuje buvo tiek daug, kad visus išvardinti net būtų sunku.

Portalas tv3.lt dalinasi keletu įsimintiniausių epizodų, kurie vienaip ar kitaip įeis į olimpinių žaidynių istoriją.

Pergalės ir ilga jų serija visada gerai, tačiau geriau kluptelėti anksčiau, negu lemiamu metu. Taip apibūdinti galima vyrų olimpinį 3x3 krepšinio turnyrą, kuris labai sėkmingai užsibaigė mums, tačiau visišku fiasko pavirto latviams.

Septynias iš eilės dvikovas grupės varžybose laimėję ir tiesiai į pusfinalį patekę latviai, pusfinalyje 14:21 nusileido prancūzams, o kovoje dėl trečios vietos 18:21 lietuviams.

Kai lietuviai džiaugėsi istoriniais medaliais, kurie apskritai Lietuvos krepšinyje sužibo po beveik dešimtmečio, latviams olimpinės baigėsi visišku fiasko, mat krepšininkų trijulė ne tik buvo laikoma viena iš šio turnyro favoričių, tačiau buvo ir didžiausia latvių viltis tarp visų sporto šakų iškovoti medalį.

Interneto platybėse iki šiol netyla juokai apie itin keistą 36-erių australės Rachael Gunn – Raygun pasirodymą breiko varžybose.

Į vieną grupę kartu su lietuve Dominika Banevič patekusi australė visas 3 dvikovas pralaimėjo „sausai“. Be to, australė ne tik pralaimėjo visus raundus, bet ir negavo nė vieno balso – pralaimėjo visas tris kovas 0:54.

„Visi mano judesiai yra originalūs. Kūrybiškumas man labai svarbus – aš visada stengiuosi parodyti savo artistiškumą. Kartais teisėjai tai įvertina, kartais – ne. Man šis sportas yra tarsi menas. Aš neturiu jokių galimybių kovoti su šitomis merginomis tose srityse, kuriose jos yra stiprios, todėl turėjau ieškoti originalių sprendimų“, – teisindama save sakė pati australė.

21-erių šuolių su kartimi sportininkui prancūzui Anthony Ammirati Paryžiaus olimpinės žaidynės įsimins ilgam, tačiau ne tik dėl to, kad jis turėjo galimybė debiutuoti savų sirgalių akivaizdoje.

21-erių metų jaunuolis buvo pasiruošęs įveikti 5,7 m aukštį ir žengti į finalą, tačiau šokant per kartį, ją kliudė bei žemyn numetė jo lytinis organas. Galiausiai A grupėje jis su 5,6 m aukščiu liko 12-as, tačiau buvo kur kas labiau aptarinėjams nei dauguma kur kas sėkmingiau pasirodžiusių sportininkų.

Atsipūtęs turkų šaulys

Atėjo vyrukas iš gatvės ir pasiėmė medalį. Taip visas internetas juokavo po to, kai 51-erų šaulys Yusufas Dikecas komandinėse šaudymo varžybose su. Savo porininke 24 metų Sevval Ilayda Tarhan laimėjo sidabrą. Nuostabą visiems sukėlė tai, kaip turkas tai padarė: šaudė abiem atmerktomis akimis, be galvos apdangalo ir ranka kišenėje. Tarp daugybės sportininkų, dėvinčių specializuotą šaudymo įrangą, turkas atrodė iš ties keistai.

Jo stilius ir įžūlumas sukėlė susižavėjimo ir humoristinių spekuliacijų bangą socialinėje žiniasklaidoje. Kai kurie juokavo, ar jis tik nebuvo samdomas žudikas realiame gyvenime.

„Kai pamatau treniruotą žudiką, atpažįstu jį“, – socialiniame tinkle X juokavo sirgaliai.

Yusufo pasirodymas Paryžiuje buvo jo penktasis kartas olimpinėse žaidynėse. Pirmą kartą jis pasirodė 2008 m. Pekine.

