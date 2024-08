Paryžiuje nutrūko viena įspūdingiausių olimpinių serijų: suomiai grįžo tuščiomis

Tai pirmas kartas istorijoje, kai Suomijos delegacija olimpiadą paliko be apdovanojimų. Iki tol suomiai, skaičiuojant tiek vasaros, tiek žiemos olimpines žaidynes 50 kartų iš eilės grįžo su medaliais. Tai buvo antra ilgiausia tokia serija.

Suomių rezultatai jau kurį laiką vasaros žaidynėse buvo kuklūs. Nedaug trūko, kad jų serija būtų pasibaigusi dar 2016 m. Rio de Žaneire, kai vienintelę bronzą laimėjo boksininkė Mira Potkonen.

Šiemet suomiai buvo netoli medalių riedlenčių sporte, bokse ir kūjo metime, bet jiems šiek tiek pritrūko.

Dabar vienvaldžiai visų laikų rekordininkai yra švedai. Jie iki Paryžiaus taip pat 50 olimpinių žaidynių iš eilės iškovojo medalius, o Prancūzijos sostinėje šią seriją pratęsė iki 51 žaidynių. Daugelio didžiųjų valstybių serijos nutrūko 1980 m. arba 1984 m., boikotuojant žaidynes, o švedai keliavo į visas tas žaidynes ir seriją pratęsė.

Švedai Paryžiuje iškovojo 11 medalių (4 aukso, 4 sidabro, 3 bronzos) ir turėdami tokias žvaigždes kaip Armandas Duplantis, seriją veikiausiai pratęs ir ateityje.

