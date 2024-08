Neįtikėtina: praėjus 6 dienoms po finalo TOK iš gimnastės pareikalavo atiduoti olimpinį medalį

Moterų laisvųjų pratimų rungtyje amerikietė Jordan Chiles iš pradžių gavo tik 5-ą rezultatą, bet treneriai jos vardu pateikė protestą. Gimnastikoje protestai neretai pasibaigia dar mažesniu įvertinimu, bet šį kartą amerikietei viskas baigėsi laimingai. Paaiškėjo, kad teisėjai nuvertino vieną iš J.Chiles techninių elementų. Amerikietei buvo grąžinta viena dešimtoji balo, o tai ją iš 5-os vietos pakėlė į 3-ią. Po šio sprendimo iš 3-ios vietos į 4-ą krito rumunė Ana Barbosu.

A.Barbosu reakcija, sužinojus, kad ji prarado trečią vietą:

Visgi, praėjus 5 dienoms po finalo sporto arbitražo teismas (CAS) pranešė, kad JAV trenerė Cecile Landi pavėlavo pateikti protestą dėl J.Chiles rezultato. Pagal tarptautinės gimnastikos federacijos taisykles, protestą reikia pateikti per minutę. C.Landi tai padarė 4 sek. per vėlai, todėl CAS pareiškė, kad amerikiečių protestas neturėjo būti priimtas ir kad rezultatai pakoreguoti neteisėtai.

Jordan Chiles deserved better than this. The point of any review in sports is to get it right.



The judges didn't at first, then they corrected it.



Now, because of 4 seconds past an arbitrary deadline that is different than the time her opponents had, Chiles medal is in jeopardy pic.twitter.com/7fA5nI8QAx