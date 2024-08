Eilinė diena biure: turkas olimpinį sidabrą laimėjo be jokios specialios įrangos

51 metų šaulys socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą šėlsmą po to, kai pasklido jo nuotrauka, kurioje jis varžosi 10 m pneumatinio pistoleto mišrių komandinių varžybų rungtyje.

Antradienį Yusufas kartu su savo partnere, 24 metų Sevval Ilayda Tarhan, įtemptoje kovoje iškovojo sidabro medalį. Visgi pasaulio dėmesį patraukė ne tik Yusufo aštrūs šaudymo įgūdžiai, bet ir jo atsainus požiūris.

Tarp daugybės sportininkų, dėvinčių specializuotą šaudymo įrangą, Turkijos olimpietis išsiskyrė su įprastais receptiniais akiniais, ausų kamšteliais ir neįpareigojančia laikysena.

Vieną ranką jis laikė kišenėje, tarsi būtų kasdienėje aplinkoje, o ne olimpinėse žaidynėse.

Olimpinių žaidynių šauliai paprastai būna su ausų apsauga ir specialiais akiniais, padedančiais susikaupti, nes jie uždengia vieną akį ir sumažina atspindžius. Tačiau sidabro medalio laimėtojas atsisakė aukštųjų technologijų įrangos ir vis tiek sugebėjo pranokti daugumą savo varžovų.

