Nuo dviračio nuvirtęs Anglijos puolėjas papasakojo, kaip vyko incidentas – išmoko svarbią pamoką

Po nelaimingo atsitikimo puolėjas spaudos konferencijoje teigė, kad jei pelnys įvartį, surengs šventimą, susijusį su dvirčiais.

Nors po incidento jo komandos draugai sakė, kad jis galėjo sumaišyti stabdžius, pats futbolininkas atskleidė tikrąją priežastį.

A. Gordonas patyrė keletą kūno nubrozdinimų, kai bandydamas įrašyti vaizdo žinutę savo šeimai netyčia staigiai sustabdė dviratį ir pakilo „10 pėdų į orą, smakru į priekį“.

„Galėjau [susižeisti] dėl greičio, kuriuo važiavau nuo kalno. Galėjau atsidurti bet kur, tačiau tai buvo golfo aikštyne ir man pavyko nusileisti ant vienintelio ten buvusio žvyro gabalėlio“, – sakė jis.

How it started vs how it’s going… pic.twitter.com/1VefgLYCbt