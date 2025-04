Automobilio plovimas: patarimai, kurie padės ilgiau džiaugtis spindinčia švara

REKLAMA

1. Pasirinkite tinkamą paros laiką

Vairavimo mokyklos vadovas ir saugaus eismo ekspertas Artūras Pakėnas pataria atkreipti dėmesį į paros laiką – geriausia automobilį plauti ryte arba vakare, kai saulės spinduliai nėra tokie intensyvūs.

„Esant tiesioginiams saulės spinduliams, vanduo ir valymo priemonės gali greitai išdžiūti, palikdamos nepageidaujamas dėmes ant kėbulo. Todėl, jei įmanoma, po plovimo nusausinkite automobilį mikropluošto šluoste, ypač jei matote vandens lašelius“, – dalinasi A. Pakėnas.

Taupantiems laiką „Circle K“ degalų ir plovyklos kategorijos vadovas Baltijos šalims Rokas Laurinavičius taip pat pataria rinktis plovyklas, kuriose veikiančiose programose įdiegta džiovinimo po plovimo funkcija.

2. Atkreipkite dėmesį į orų prognozes

Kitas patarimas – prieš plaudami automobilį, patikrinkite orų prognozę.

„Pavasarį, kai orai itin nepastovūs, verta atkreipti dėmesį į staigius temperatūros pokyčius, lietų ar stipresnius vėjo gūsius, kurie gali greitai išpurvinti transporto priemonę. Taigi, jei artimiausiomis valandomis numatomas lietingas oras, verta luktelėti geresnių sąlygų. Taip pat svarbu stebėti žiedadulkių kiekį ore – jų gausu šiuo metų laiku ir jos gali greitai padengti švarų automobilio paviršių“, – pataria vairavimo ekspertas.

R. Laurinavičius priduria, kad plaunant automobilius plovyklose, kur plovimo programos taip pat atlieka vaškavimą, galima prailginti laiką, kai minėtos dulkės ir žiedadulkės tiesiog ne taip aktyviai lips prie automobilio paviršiaus.

3. Nusiplovę automobilį venkite purvinų kelių

Esant galimybei po automobilio plovimo A. Pakėnas pataria pasirinkti maršrutą, kuris padės išlaikyti automobilio švarą ilgesnį laiką.

„Po plovimo venkite žvyruotų kelių, balų ar purvo ruožų. Drėgnas automobilio paviršius lengviau pritraukia dulkes ir nešvarumus, o važiuojant per purvinas vietoves ką tik nuplautas kėbulas greitai netenka blizgesio. Be to, jei po plovimo nebuvo atliktas vaškavimas, nešvarumai lengviau prilimpa prie švaraus paviršiaus“, – sako A. Pakėnas.

4. Reguliarus plovimas – geriausia automobilio apsauga

Net jei orai nepalankūs, nereikėtų ilgai delsti su automobilio plovimu. R. Laurinavičius atkreipia dėmesį – įvairūs nešvarumai ilgainiui gali pažeisti dažų sluoksnį ir net sukelti koroziją bei mažinti transporto priemonės vertę.

„Miestuose, kur didesnis oro užterštumas, daugiau dulkių ir suodžių, automobilį rekomenduojama plauti bent kartą per savaitę. Tuo tarpu vairuotojai, įveikiantys mažesnius atstumus, nusprendžia plauti automobilį rečiau – kas dvi ar net tris savaites. Tačiau svarbu atminti, kad po šaltojo sezono užsilikę druskos likučiai gali paveikti metalines dalis, todėl atėjus pavasariui būtina atlikti „generalinį“ automobilio valymą. Be to, švarus automobilis gerina matomumą – nešvarūs langai, žibintai ir veidrodėliai gali sumažinti vairavimo saugumą. Taigi, reguliarus automobilio plovimas – tai ne tik išvaizdos palaikymas, bet ir investicija į transporto priemonės ilgaamžiškumą bei saugumą. Ypač geras pasirinkimas yra bent jau po žiemos nuplauti automobilio dugną ir pašalinti druskos-smėlio mišinius, kuriais barstomi keliai“, – sako R. Laurinavičius.

5. Pasirinkite tinkamiausią plovimo programą

Renkantis automatinės plovyklos programą, svarbu įvertinti automobilio švaros būklę – skirtingos programos skirtos skirtingiems nešvarumams pašalinti.

„Jei automobilis tik lengvai apdulkėjęs, pakanka bazinės plovimo programos, tačiau po lietingų dienų, žiemos sezono, kelionių žvyrkeliais ar įveikus ilgus atstumus verta rinktis intensyvesnį plovimą su minėta dugno plovimo funkcija. Vaškavimas yra naudingas norint apsaugoti automobilio dažus nuo aplinkos poveikio, suteikti blizgesį ir palengvinti būsimos taršos nuplovimą. Jį rekomenduojama rinktis bent kas kelis plovimus, ypač prieš žiemą ir pavasarį. Vaškas pasižymi itin efektyviomis vandens bei nešvarumų atstūmimo savybėmis, leidžiančiomis ilgesnį laiką išsaugoti švarų automobilio paviršių bei užtikrinančiomis geresnį matomumą lyjant lietui“, – priduria degalinių tinklo atstovas.