Nikita Čigakas geriausiai iš lietuvių pradėjo IBU taurės sezoną Austrijoje

Vyrų 10 km sprinte dominavo norvegas Johannesas Dale-Skjevdalis (23:15.1 min., 1 baudos ratas). Antras finišavo prancūzas Oscaras Lombardot (+49.1 sek, 0), o trečias – vokietis Davidas Zobelis (+51.4, 1).
Geriausiai tarp lietuvių startavo Nikita Čigakas, kuris užėmė 51-ą vietą (+2:39.2, 3) ir buvo per vieną tikslų šūvį nuo įskaitinių taškų. Tomas Kaukėnas finišavo 70-as (+3:10.4, 2), o Darius Dinda – 88-as (+3:40.7, 2) tarp net 140 biatlonininkų.
Moterų 7,5 km sprinte greičiausia buvo prancūzė Paula Botet (21:00.0, 0). Antra finišavo Alina Stremous (+44.2, 0) iš Moldovos, trečia – prancūzė Voldiya Galmace Paulin (+50.8, 1). Lietuvės pasirodė kukliai: Sara Urumova buvo 96-a (+4:43.8, 3), Viktorija Augulytė – 113-a (+6:21.7, 1), o Lukrecija Daugirdaitė – 118-a (+7:41.5, 4) tarp 123 dalyvių.
Penktadienį varžybose bus poilsio diena, o šeštadienį tiek vyrai, tiek moterys vėl startuos sprinte.
