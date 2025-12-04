NFL žvaigždė papiktino gerbėjus, jog jam sunku išgyventi turint penkerių metų, 100 mln. JAV dolerių sutartį

Legendinis krašto puolėjas šiuos nuo realybės atitrūkusius komentarus išsakė praėjusį mėnesį interviu su Ryanu Clarku, tačiau pats vaizdo įrašas didesnio dėmesio sulaukė pastarosiomis dienomis.
33-ejų metų O. Beckhamo turtas vertinamas apie 45 mln. JAV dolerių (apie 43 mln. eurų), sukauptas per įspūdingą karjerą, kurios metu jis su Los Andželo „Rams“ laimėjo „Super Bowl“. 2018 m. jis pasirašė penkerių metų sutartį su Niujorko „Giants“, kurios vertė siekė iki 95 mln. JAV dolerių (apie 90 mln. eurų), o 2017 m. sutarė dėl penkerių metų sutarties su „Nike“, vertos apie 5 mln. JAV dolerių (apie 4,7 mln. eurų) per metus.
Tačiau nepaisant milijonų, O. Beckhamas tvirtino, kad tai nereiškia, jog jis yra finansiškai saugus visą likusį gyvenimą – ir visa tai sakė įvardydamas „turto demonstravimą“ kaip vieną iš savo išlaidų.
„Visada aiškinu žmonėms: duodate kam nors penkerių metų 100 mln. JAV dolerių (apie 95 mln. eurų) kontraktą. Tai penkeri metai už 60 milijonų. Mus apmokestina. Tai 12 mln. per metus, kuriuos turite išleisti, naudoti, taupyti, investuoti, demonstruoti turtus, kad ir ką darytumėte“, – tinklalaidėje „The Pivot Podcast“ sakė O. Beckhamas.
„Aš tiesiog esu realistas. Pirksiu automobilį, nupirksiu mamai namą. Viskas kainuoja. Jei išleidžiate 4 mln. JAV dolerių (apie 3,8 mln. eurų) per metus, tai iš tikrųjų yra 40 mln. JAV dolerių (apie 38 mln. eurų) per penkerius metus, aštuoni milijonai per metus.
Pradedate skaidyti skaičius ir tai yra penkerių metų laikotarpis, kai gaunate aštuonis milijonus. Ar galite padaryti taip, kad tai tęstųsi amžinai?“, – klausė O. Beckhamas
Už amerikietiškojo futbolo aikštės ribų O. Beckhamas sukaupė įspūdingą automobilių kolekciją, kurios vertė siekia apie 9 mln. JAV dolerių (apie 8,5 mln. eurų). Manoma, kad tarp jų yra 353 tūkst. JAV dolerių (apie 335 tūkst. eurų) vertės „Rolls-Royce Dawn“, 337 tūkst. JAV dolerių (apie 320 tūkst. eurų) vertės „Ferrari F12 Berlinetta“ ir 220 tūkst. JAV dolerių (apie 209 tūkst. eurų) vertės „Lamborghini Huracan Spyder“.
2018 m. jis sakė, kad išleidžia apie 300 tūkst. JAV dolerių (apie 285 tūkst. eurų), kad išlaikytų savo kūną geriausios įmanomos formos su asmeniniu biomechanikos treneriu ir chiropraktiku.
„Rūpinuosi savo kūnu kiekvieną dieną. Tarpsezoniu į savo kūną investuoju turbūt daugiau nei 300 tūkst. JAV dolerių (apie 285 tūkst. eurų), – sakė O. Beckhamas, aiškindamas vieną iš labiau suprantamų savo investicijų. – Tai daug kainuoja. Niekada nenoriu smukti žemyn.“
2022 m. jis pardavė savo 3,3 mln. JAV dolerių (apie 3,1 mln. eurų) vertės dvarą Klivlande su neįtikėtinai didžiule batų spinta, kuri yra didesnė už daugelį parduotuvių.
Visa tai lėmė, kad daugeliui O. Beckhamo žodžiai pasirodė nejautrūs.
„Pinigai nesitęsia amžinai, kai nesi disciplinuotas ir neinvestuoji, kad pinigai dirbtų tau. Protingi buvę NFL žaidėjai vis dar turi daug lėšų“, – į vaizdo įrašą socialiniame tinkle „X“ atsakė vienas gerbėjas.
Kitas rašė: „Niekada gyvenime nemaniau, kad pamatysiu ką nors besiskundžiantį dėl 12 mln. JAV dolerių per metus uždarbio. Kai kurie žmonės pragyvena iš 10 tūkst. JAV dolerių per metus...“
Dar vienas gerbėjas paskelbė: „Kai jis paminėjo 4 mln. JAV dolerių per metus, nustojau klausyti. Nėra jokio būdo, kad reikėtų vidutiniškai tiek daug realiai išleisti.“
O. Beckhamo futbolo karjera šiuo metu yra laisvojo agento stadijoje, paskutinį kartą jis žaidė Majamio „Dolphins“ 2024 m.
2025 m. sezono metu jis atliko šešerių rungtynių diskvalifikaciją dėl dopingo, kuri jau baigėsi ir jis gali prisijungti prie komandos.
O. Beckhamas tvirtino, kad dar nori grįžti į NFL, tačiau atrodo mažai tikėtina, kad šį sezoną jį įsigis kokia nors komanda.
Visgi O. Beckhamas iškėlė teisingą mintį ta prasme, kad daugelis profesionalių sportininkų visame pasaulyje sunkiai tvarkosi su uždirbtais pinigais baigę karjerą.
Amerikos bankroto instituto 2015 m. ataskaitoje teigiama, kad 16 proc. karjerą baigusių NFL žaidėjų bankrutuoja. Anglijoje anksčiau buvo skaičiuojama, kad nuo 10 iki 20 procentų „Premier“ lygos žaidėjų susiduria su tokiu likimu pasibaigus jų futbolo karjerai.
