  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ambrulevičius ir Reed sukūrė istoriją – po 24 metų pertraukos Lietuvos atstovai pasirodė finaliniame „Grand Prix“ etape

2025-12-04 15:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 15:23

Nagojoje (Japonija) ketvirtadienį prasidėjo prestižinės dailiojo čiuožimo varžybos – finalinis ISU „Grand Prix“ etapas.

Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed | Scanpix nuotr.

0

Pirmą kartą istorijoje į finalinį sezono etapą pateko Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius. Lietuvos šokių ant ledo pora už ritminę programą gavo 79,48 balo ir užėmė 5-ą vietą. Lietuvos dueto geriausias sezono rezultatas yra 80,98 balo, o karjeros rekordas – 81,19 balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Varžybų lyderiais tapo triskart iš eilės pasaulio čempionatą laimėję amerikiečiai Madison Chock ir Evanas Batesas (88,74). Nedaug atsiliko Prancūzijos pora – Laurence Fournier Beaudry ir tituluotasis Guillaume Cizeronas (87,56).

A. Reed ir S. Ambrulevičiaus pasirodymas (nuo 20 min.):

Kitos poros dėl aukso veikiausiai jau nebekovos, o į bronzą realiausiai pretenduoja kanadiečiai Piper Gilles ir Paulis Poirier (82,89) bei britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (82,55).

Ritminės programos rezultatai:

Į finalinį etapą pateko tik 6 geriausios sezono poros. Galutinė rikiuotė paaiškės šeštadienį po laisvosios programos.

Lietuva savo atstovų „Grand Prix“ finale neturėjo nuo 2001 m., kai Povilas Vanagas su Margarita Drobiazko laimėjo bronzą.

