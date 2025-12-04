Ambrulevičius ir Reed sukūrė istoriją – po 24 metų pertraukos Lietuvos atstovai pasirodė finaliniame „Grand Prix“ etape

Pirmą kartą istorijoje į finalinį sezono etapą pateko Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius. Lietuvos šokių ant ledo pora už ritminę programą gavo 79,48 balo ir užėmė 5-ą vietą. Lietuvos dueto geriausias sezono rezultatas yra 80,98 balo, o karjeros rekordas – 81,19 balo.
Varžybų lyderiais tapo triskart iš eilės pasaulio čempionatą laimėję amerikiečiai Madison Chock ir Evanas Batesas (88,74). Nedaug atsiliko Prancūzijos pora – Laurence Fournier Beaudry ir tituluotasis Guillaume Cizeronas (87,56).
A. Reed ir S. Ambrulevičiaus pasirodymas (nuo 20 min.):
Kitos poros dėl aukso veikiausiai jau nebekovos, o į bronzą realiausiai pretenduoja kanadiečiai Piper Gilles ir Paulis Poirier (82,89) bei britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (82,55).
Ritminės programos rezultatai:
Į finalinį etapą pateko tik 6 geriausios sezono poros. Galutinė rikiuotė paaiškės šeštadienį po laisvosios programos.
Lietuva savo atstovų „Grand Prix“ finale neturėjo nuo 2001 m., kai Povilas Vanagas su Margarita Drobiazko laimėjo bronzą.
